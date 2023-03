BORA-hansgrohe met twee sprinters in Brugge-De Panne, Démare leidt Groupama-FDJ

BORA-hansgrohe en Groupama-FDJ hebben bekendgemaakt met welke renners ze aan de start staan van de Classic Brugge-De Panne. De Duitse ploeg heeft met Sam Bennett en Jordi Meeus twee sprinters in de selectie, bij de Franse formatie is Arnaud Démare de grootste naam.

Bennett begon 2023 uitstekend. Bij zijn seizoensdebuut in de Vuelta a San Juan won hij meteen de openingsrit. Sindsdien behaalde de Ier ook nog de nodige ereplaatsen, maar winnen zat er niet meer. Afgelopen zaterdag kwam hij bovendien ten val in Milaan-San Remo. De schade viel echter mee en Bennett kan dus starten in de Classic Brugge-De Panne, waar BORA-hansgrohe ook Jordi Meeus opstelt. De snelle Belg was dit jaar al meerdere keren dichtbij een zege, maar moest telkens genoegen nemen met een ereplaats.

De twee sprinters, Meeus en Bennett, kunnen woensdag rekenen op de steun van lead-out Danny van Poppel. Daarnaast zijn ook Shane Archbold, Maximillian Schachmann, Jonas Koch en Ryan Mullen van de partij.

Groupama-FDJ

Groupama-FDJ schuift Arnaud Démare naar voren als kopman, maar ook de Franse ploeg kan terugvallen op andere outsiders, mocht dat nodig zijn. Zo beschikt het team ook over de snelle Paul Penhoët en Laurence Pithie, die zondag Cholet-Pays de la Loire won en een dag eerder tweede was in de Classic Loire Atlantique. De rest van de selectie van Groupama-FDJ bestaat uit Samuel Watson, Ignatas Konovalovas, Fabian Lienhard en de Nederlander Bram Welten.

