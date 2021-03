BORA-hansgrohe met titelverdediger Schachmann naar Parijs-Nice

BORA-hansgrohe rekent in Parijs-Nice op Maximilian Schachmann, die vorig jaar de Koers naar de zon wist te winnen. In de massasprints is het uitkijken naar Pascal Ackermann en de jonge Belg Jordi Meeus, twee rappe mannen die ook deel uitmaken van de selectie.

Schachmann keert terug naar Parijs-Nice om te proberen zijn titel te verdedigen. In de Franse rittenkoers maakt de Duitse heuvelspecialist zijn seizoensdebuut. Een jaar geleden legde hij de basis voor zijn eindzege eigenlijk in de eerste etappes, toen de weersomstandigheden een belangrijke rol speelden.

De 27-jarige Duitser heeft in de heuvel- en bergetappes een ideale bondgenoot met Felix Großschartner. De Oostenrijker, vorig jaar negende in Parijs-Nice, begon het seizoen met een val in de Ster van Bessèges, maar was vervolgens wel alweer vijftiende in de afsluitende tijdrit.

In de wat meer vlakke etappes is het uitkijken naar Ackermann, die normaal als sprintkopman zal worden uitgespeeld. De rappe Duitser was dit seizoen al een paar keer dicht bij dagsucces, maar Ackermann is nog altijd op zoek naar zijn eerste overwinning van 2021. Ook de jonge Meeus kan eventueel worden ingezet als snelle man.

De selectie bestaat verder nog uit Cesare Benedetti, de sterke klassiekerspecialist Nils Politt en Michael Schwarzmann.

Selectie BORA-hansgrohe voor Parijs-Nice (7-14 maart)

Pascal Ackermann

Cesare Benedetti

Felix Großschartner

Jordi Meeus

Nils Politt

Maximilian Schachmann

Michael Schwarzmann