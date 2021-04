BORA-hansgrohe met Kelderman en Schelling in Amstel Gold Race

Wilco Kelderman en Ide Schelling maken deel uit van de selectie van BORA-hansgrohe voor de Amstel Gold Race. De Duitse formatie rekent zondag ook op Maximilian Schachmann, de winnaar van Parijs-Nice en in 2019 vijfde in de Amstel Gold Race.

Kelderman viel een week geleden nog (letterlijk) uit in de Ronde van het Baskenland, maar de schade bleek mee te vallen en dus staat de Nederlandse klimmer zondag aan de start van de Amstel Gold Race. Zijn landgenoot Schelling maakte afgelopen woensdag nog indruk door als vierde te eindigen in de Brabantse Pijl en is een interessante pion voor de wedstrijd van zondag.

Met Schachmann staat ook de winnaar van Parijs-Nice aan het vertrek. De 27-jarige Duitser was twee jaar geleden nog een van de hoofdrolspelers in de Amstel Gold Race. Ook Cesare Benedetti, de zeer ervaren Marcus Burghardt, Patrick Gamper en de Oostenrijkse klimmer Patrick Konrad maken deel uit van de definitieve selectie voor de Amstel Gold Race.

Selectie BORA-hansgrohe voor Amstel Gold Race (18 april)

Cesare Benedetti

Marcus Burghardt

Patrick Gamper

Wilco Kelderman

Patrick Konrad

Maximilian Schachmann

Ide Schelling