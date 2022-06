BORA-hansgrohe met Kelderman en Meeus in Critérium du Dauphiné

BORA-hansgrohe rekent in het Critérium du Dauphiné onder meer op klassementsrenner Wilco Kelderman en sprinter Jordi Meeus. Kelderman heeft de Giro d’Italia in de benen, maar zal in Frankrijk hopen op de zogeheten ‘supercompensatie’.

Kelderman bleek in de voorbije Giro niet sterk genoeg om zelf voor een goed klassement te gaan, maar speelde wel een cruciale rol als meesterknecht van eindwinnaar Jai Hindley. In de Dauphiné hoopt Kelderman ongetwijfeld zelf weer mee te doen voor de eindzege en te profiteren van de zogeheten ‘supercompensatie’. Kelderman was in het verleden (in 2014) al een keer vierde in het eindklassement van de Franse meerdaagse.

Mocht Kelderman toch de vermoeidheid voelen van een zware Giro, dan kan hij zich nog altijd wegcijferen voor Patrick Konrad of Matteo Fabbro, al zijn dit niet meteen renners die in aanmerking komen voor de eindzege. In de wat vlakkere etappes is het uitkijken naar sprinters Meeus en Matthew Walls. De twee rappe mannen zijn nog op zoek naar hun eerste zege van het seizoen.

Lukas Pöstlberger, vorig jaar nog ritwinnaar in het Critérium du Dauphiné, en Nils Politt kunnen wellicht toeslaan in de overgangsetappes.