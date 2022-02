BORA-hansgrohe-jongeling Luis-Joe Lührs breekt sleutelbeen

BORA-hansgrohe moet het de komende weken doen zonder Joe-Luis Lührs. De nog maar 19-jarige Duitser heeft in de Volta ao Algarve zijn sleutelbeen gebroken bij een valpartij.

Lührs is bezig aan zijn eerste seizoen bij het WorldTeam van BORA-hansgrohe, nadat die ploeg hem afgelopen winter overnam van het juniorenteam Auto Eder. In de Challenge Mallorca debuteerde het talent voor de Duitse formatie.

Zijn beste uitslag tot nu toe behaalde Lührs in de Clásica de Almería, waar hij als dertiende over de streep kwam. De Volta ao Algarve was zijn eerste rittenkoers als prof. Door zijn sleutelbeenbreuk lijkt hij de Ardèche Classic, de Drôme Classic en Le Samyn (die koersen stonden alle drie op zijn programma, red.) te moeten missen.

🇵🇹 #VAlgarve2022

unfortunately we have to confirm that Joe-Luis Lührs broke his clavicula. #BandofBrothers is wishing you all the best, recover soon mate 🤜🤛 pic.twitter.com/9HfjsCRMfu

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) February 18, 2022