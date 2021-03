BORA-hansgrohe heeft meerdere troeven in Milaan-San Remo

BORA-hansgrohe heeft zijn zevenkoppige selectie gepubliceerd voor Milaan-San Remo. De Duitse WorldTour-formatie rekent zaterdag op Pascal Ackermann, Maximilian Schachmann en Peter Sagan. Die laatste tempert de verwachtingen in aanloop naar La Primavera.

In 2011 reed Sagan voor het eerst Milaan-San Remo en kwam toen als zeventiende over de streep. Sindsdien is de Slowaak een vaste klant in de finale van de Italiaanse klassieker, al is hij nog altijd op zoek naar zijn eerste zege in San Remo. In 2013 en 2017 moest hij genoegen nemen met de meest ondankbare ereplaats en in 2012, 2019 en 2020 werd hij vierde.

Dit jaar zijn de verwachtingen niet zo hooggespannen, na een coronabesmetting in de maand februari. De drievoudige wereldkampioen maakte in Tirreno-Adriatico zijn eerste wedstrijdkilometers, maar koerste daar redelijk onzichtbaar. “Ik heb San Remo nog niet gewonnen, zelfs niet toen ik in topvorm was”, zo liet Sagan eerder deze week weten.

Meerdere ijzers in het vuur

“Maar alles kan gebeuren, dat is ook de schoonheid van Milaan-San Remo. Alleen zal ik duidelijk niet de favoriet zijn.” Zijn ploeg BORA-hansgrohe heeft voor zaterdag meerdere ijzers in het vuur met Ackermann en Schachmann. Die eerste kan worden uitgespeeld in een eventuele sprint, bij een afvallingskoers is Parijs-Nice-winnaar Schachmann de voornaamste pion.

Cesare Benedetti, Maciej Bodnar, Marcus Burghardt en Daniel Oss zijn ook geselecteerd voor Milaan-San Remo.

Selectie BORA-hansgrohe voor Milaan-San Remo (20 maart)

