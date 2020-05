BORA-hansgrohe half juni op trainingskamp in Oostenrijk donderdag 28 mei 2020 om 10:06

BORA-hansgrohe last half juni al een trainingskamp in. De Duitse WorldTour-ploeg reist met een deel van de ploeg af naar het Ötztal in Oostenrijk. Met die regio heeft het team een samenwerking. “Dat betaalt zich nu uit, omdat zij alles hebben gedaan om deze stage mogelijk te maken”, zegt ploegmanager Ralph Denk.

Samen met de medische staf van de ploeg is een speciaal coronaprotocol opgesteld, om veilig te kunnen trainen. Hierbij worden de renners in meerdere groepen verdeeld. “Het trainingskamp is de opmaat voor de terugkeer naar het dagelijkse leven. We hebben nog twee maanden om ons voor te bereiden op de eerste koersen”, legt Denk uit. “Dit trainingskamp is dus ideaal en iedereen is gemotiveerd.”

“We hebben in het Ötztal perfecte omstandigheden, want we kunnen op hoogte rijden en in de vallei. Daarom kunnen we op maat gemaakte programma’s maken voor de renners, zodat ze in augustus in topvorm zijn”, aldus de manager.

Dat er nieuwe uitdagingen zijn vanwege het coronavirus, vertelt ploegdokter Jan-Niklas Droste. “We hebben een nieuwe werkwijze geïntroduceerd, met hygiëne- en gedragsregels. Daarnaast controleren we de werkprocessen en onze contacten. Ook worden duidelijke medische maatregelen getroffen, zoals gerichte tests op het coronavirus”, zegt Droste.