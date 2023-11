zondag 19 november 2023 om 19:04

BORA-hansgrohe had meer verwacht van vertrekkende Nils Politt: “Hij kreeg een riant salaris”

Nils Politt verruilt deze winter BORA-hansgrohe voor UAE Emirates. Bij de Duitse ploeg kreeg hij een riant salaris, maar vielen de prestaties tegen. Dat vertelt teammanager Ralph Denk in gesprek met GCN.

“Nils is een heel aardige gast, hij bevalt me als persoon”, begint Denk. “Het was zeker een verdrietig moment toen hij me informeerde dat hij zou vertrekken. Maar aan de andere kant kreeg hij een riant salaris toen hij bij het team kwam na zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix en vijfde plek in de Ronde van Vlaanderen. Dus het salaris was behoorlijk hoog en de resultaten in de klassiekers van de afgelopen jaren – niet slechts één seizoen – waren niet van hetzelfde niveau als toen hij zich bij ons aansloot. Bij Katusha presteerde hij beter in de klassiekers.”

Politt kwam in 2021 bij BORA-hansgrohe, na één jaar bij Israel Start-Up Nation. In zijn drie seizoenen voor het Duitse WorldTeam haalde hij zes keer in de top-tien van een semiklassieker in het voorjaar, maar een vijfde plaats in Dwars door Vlaanderen was niet de uitschieter waar BORA-hansgrohe op gehoopt zal hebben. Wel boekte Politt nog verschillende andere overwinningen, waaronder een Touretappe in zijn debuutjaar.

“Misschien hebben hem niet altijd ondersteund, maar in sommige situaties had Nils ook zeker niet de benen”, aldus Denk. “Mijn filosofie is dat ik zijn salaris niet naar beneden bij wil stellen en het was geen optie dat hij hetzelfde salaris zou behouden. Als sterke helper en wegkapitein was hij te duur voor ons.”

UAE

En dus trekt de 29-jarige Politt nu naar UAE Emirates. “Ik ben blij voor hem. Hij krijgt een goed contract, een stevig contract, bij UAE. Het is een respectvolle manier gegaan. Het was een groot iets voor ons om hen in ons team te hebben”, sluit Denk af.