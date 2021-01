BORA-hansgrohe bindt Red Bull als partner

BORA-hansgrohe heeft in Red Bull een nieuwe sponsor gevonden. Dat bevestigde ploegmanager Ralph Denk aan CyclingMagazine. Hoe de samenwerking precies ingericht gaat worden, is nog niet bekend.

Red Bull is als verkoper van energiedrankjes een bekend gezicht in de sportwereld, onder meer in het voetbal en de Formule 1. Maar ook in wintersporten is Red Bull actief. Zo is het Oostenrijkse merk ook persoonlijke sponsor van BORA-hansgrohe-aanwinst Anton Palzer, die overkomt uit het Ski Mountaineering.

“Voor Red Bull is de wielersport redelijk nieuw en we gaan kijken wat in de toekomst kan ontstaan”, vertelde Denk tijdens een ploegpresentatie. Palzer zal tijdens zijn wegwedstrijden voor BORA-hansgrohe in ieder geval rijden met een helm in de kleuren van Red Bull.

The mountain biker 🚲 and the ski mountaineer 🎿 #BandOfBrothers pic.twitter.com/CnmMvac4ET — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) January 8, 2021