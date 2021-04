Boogerd over tweestrijd Roglic en Pogacar: “Anderen gaan ook profiteren”

Video

Primož Roglič en Tadej Pogačar zorgden in de zware Ronde van het Baskenland voor het nodige spektakel. Zagen we daarmee een voorbode voor de komende Tour de France? Volgens Michael Boogerd wordt daarmee te ver vooruitgekeken. Dat vertelde de oud-profrenner in Zesdaagse TV waar hij samen met Adrie van der Poel en Bobbie Traksel te gast was.

“Natuurlijk zeggen we nu: dát is de tweestrijd. Ik las laatst dat Adrie iets zei over ‘de grote drie’ en dat hij zich daar een beetje aan ergerde. En zoiets heb je nu ook: gaat het nu het hele jaar tussen Pogačar en Roglič in het meerdaagse werk? Dat weet je niet”, zei Boogerd. “Je zag van de week in Baskenland dat Roglič een beetje pokerde. Of het pokeren was of dat het gewoon een ingeving was – er werd aangevallen in een afdaling op de laatste dag – het liep wat anders allemaal voor de ploeg van Pogačar dan ze hadden gedacht. Je kan niet zeggen dat we nu het hele jaar een tweestrijd zien. De koers is de koers.”

Volgens de tweevoudige Touretappewinnaar hebben we met twee ‘verschrikkelijk goede’ renners te maken. “Maar er zijn er zoveel meer die ook gaan profiteren van het feit dat deze twee ploegen naar elkaar gaan kijken. Wat me wel heel erg opvalt, is dat UAE wel heel sterk verbeterd is qua ploeg om het Jumbo-Visma lastig te maken als het op drie weken koersen aankomt. Dat hadden ze ook nodig omdat een heel deel van het gewicht in het schootje van Pogačar wordt geworpen. Ze hebben goed ingekocht en goed gekeken naar hoe ze het willen gaan doen. Dit zijn allebei renners naar mijn hart.”

‘Afhankelijk van heel veel factoren’

“De Tour is zo moeilijk”, vertelde Van der Poel, die in de jaren tachtig en begin jaren negentig zelf tienmaal van start ging in de Ronde van Frankrijk en in zowel 1987 als 1988 een etappe won. “Bij het veldrijden is het makkelijk: vaak gaat het tussen twee renners. Maar in de Tour kom je met 24 ploegen, dus ben je afhankelijk van heel veel andere factoren. Andere renners zijn ook niet dom hè! Kijk maar naar Milaan-San Remo, waar Jasper Stuyven de koers wint. Hij heeft geluk gehad want ze reden niet, wordt er vervolgens gezegd. Nee, je moet eerst vooraan zitten om te kunnen demarreren. Anders kun je nooit winnen.”

“Het verschil tussen Roglič en Pogačar? Pogačar koerst en ik denk dat Roglič voorheen ook heeft gekoerst. Alleen wordt die nu stil en rustig gehouden om in een bepaalde manier te gaan koersen, die hem ook niet past eigenlijk. Dat is het grootse verschil”, vertelde Traksel. Boogerd vulde aan: “Pogačar is wel meer een renner die koerst. Roglič is gewoon de beste meerdaagse renner van de wereld, dat staat voor mij buiten kijf. Alleen vind ik het geen wielrenner. Dat bedoel ik niet oneerbiedig, maar het is wel vaak te berekenend in de ploeg en nu pakt het toevallig goed uit in Baskenland.”

“Maar je moet nu ook niet denken dat het een vooropgezet plan was dat ze van de week (in de vierde etappe naar Hondarribia, red.) zogenaamd tijd verloren en de gele trui weggaven, om zaterdag eens even lekker uit te pakken. Het valt nu gewoon allemaal op zijn plek. Ik ken een klein beetje de mensen die daar werken en daar heb ik heel veel respect voor, maar dit is gewoon zoals wielrennen loopt – het was niet uitgedacht. Dan denk ik dat Pogačar meer ‘wielrenner’ is, die misschien op momenten dat het echt kritisch wordt in een koers, komt bovendrijven”, zei Boogerd tot slot.