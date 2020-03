Bonifazio sprint voorbij ongelukkige Tratnik en wint in Parijs-Nice donderdag 12 maart 2020 om 16:26

Niccolò Bonifazio heeft de vijfde etappe gewonnen van Parijs-Nice. De Italiaan van Total Direct Energie wist in de laatste meters nog voorbij de ongelukkige Jan Tratnik te sprinten. De Sloveen van Bahrain McLaren reed de hele dag in de aanval en leek op weg naar de zege. De leiderstrui hangt nog altijd om de schouders van Maximilian Schachmann.

Søren Kragh Andersen en Maximilian Schachmann waren de grote winnaars na afloop van de individuele tijdrit in en rond Saint-Amand-Montrond. De Deense hardrijder van Team Sunweb wist met verve de tijdrit te winnen, terwijl de Duitser van BORA-hansgrohe alleen maar verder wist uit te lopen op zijn concurrenten. In de vijfde etappe moesten de renners maar liefst 227 kilometer afleggen tussen Gannat en La Côte-Saint-André.

In deze klassieke overgangsrit was de kans op een massasprint behoorlijk groot, al kregen de renners onderweg wel meerdere klimmetjes van tweede en derde categorie voorgeschoteld. Ryan Mullen, Alexis Gougeard, Jan Tratnik en Anthony Turgis hadden wel zin in een middagje voor het peloton uitrijden en sloegen al vrij snel de handen ineen. De voorsprong van de vier hardrijders liep op tot maximaal zeven minuten.

Verschillende renners geven op

Turgis deed in de eerste veertig kilometer uitstekende zaken door de meeste bergpunten te pakken op de Côte de Busset en de Côte de Cheval Rigon. Waar Tratnik, Mullen, Gougeard en Turgis in gestrekte draf doorreden, konden we de opgaves noteren van Oliver Naesen en Pascal Ackermann. Beide renners kampten met buikklachten en namen het zekere voor het onzekere.

Niet veel later besloten ook Diego Rosa en Frederik Backaert om uit de ronde te stappen. In het peloton zagen we ondertussen de mannen van Lotto Soudal en Cofidis op kop rijden voor respectievelijk Caleb Ewan en Elia Viviani. Beide sprinters hadden goede hoop om in La Côte-Saint-André hun eerste ritzege in deze Parijs-Nice te boeken. Het gevolg was dat de voorsprong van de vier koplopers alsmaar kleiner werd.

Koers ontploft, sterke Tratnik ruikt zijn kans

Op dertig kilometer van de aankomst was het verschil al teruggeschroefd tot twee minuten, waardoor we ons wellicht konden opmaken voor een nieuwe (massa)sprint. Er waren echter enkele toppers die plots versnelden op de licht bollende wegen op weg naar de finishplaats. Zo probeerde Julian Alaphilippe de oversteek te maken naar de twee overgebleven koplopers: Gougeard en Tratnik.

De Franse springveer van Deceuninck-Quick-Step werd echter bijgehaald door niemand minder dan leider Maximilian Schachmann. Niet veel later zagen we een volgende aanval van Bob Jungels, Jasper Stuyven, Nikias Arndt, Kasper Asgreen en Pello Bilbao, maar ook deze poging stierf een stille dood. Vooraan bleek Tratnik nog wat over te hebben, want hij reed zijn medevluchter Gougeard klink uit het wiel.

Tratnik strandt in zicht van de haven, Bonifazio pakt de zege

In het peloton zagen we de renners van Lotto Soudal op kop beuken voor sprintkopman Ewan, maar een verbazingwekkend sterke Tratnik wist zijn voorsprong van twintig seconden vast te houden in de laatste vijf kilometer. De Sloveen van Bahrain McLaren leek op weg naar een knappe en toch wel verdiende zege, zeker na het lekrijden van de ongelukkige Ewan.

Toch kwamen de sprintersploegen nog gevaarlijk dichtbij Tratnik, die na een hele dag in de aanval meer en meer begon af te zien. De Sloveen leek in de laatste honderden meters net uit de greep te blijven van de snelle mannen, maar de etappe duurde enkele meters te lang voor de dappere vluchter. Tratnik werd in extremis nog voorbijgesneld door Bonifazio, die aan de finish veel sneller bleek dan Iván García Cortina en Peter Sagan.