Bondscoach Vanthourenhout over tijdrijder Evenepoel: “Vorige winter waren crosstrainingen ingepland”

Sven Vanthourenhout blikt in de zomergids van RIDE Magazine vooruit op de Olympische tijdrit. De Belgische bondscoach geeft in een uitgebreid interview prijs dat Remco Evenepoel van plan was om vorige winter een aantal veldrittrainingen met de nationale ploeg bij te wonen om zijn techniek te verbeteren. “Maar zijn val in Lombardije gooide roet in het eten.”

“Wie de beste Belgische tijdrijder is, Van Aert of Evenepoel? Daar kan ik geen eenduidig antwoord op geven”, zegt Vanthourenhout. “Ze trappen allebei bijzonder goede waarden, en die liggen bovendien dicht bijeen. Ik vermoed dat de vorm de doorslag zal geven.” De Belgische bondscoach overloopt in het interview wel de belangrijkste aspecten.

Het parcours

“Bij een pure klimtijdrit is Remco in het voordeel. Stel dat ze een vlakke tijdrit van veertig kilometer voor de wielen geschoven krijgen, puur op de kracht, dan zou ik Van Aert een kleine voorgift geven. Al zag ik twee jaar geleden in Alkmaar Remco Europees kampioen worden op een quasi biljartvlak parcours. Kijk, het komt nu al op hetzelfde neer: ze leunen gewoon zeer dicht tegen elkaar aan. Hun niveauverschil is verwaarloosbaar.”

Aerodynamica

“Remco zit zo compact op zijn fiets, dat hij een schoolvoorbeeld van aerodynamica is. Het viel me tijdens die testen in Gent (in de aanloop naar de Giro, red) nog een keer op: je kan gewoon niet beter op een tijdritfiets zitten dan Remco Evenepoel. Enerzijds dankzij zijn talent, anderzijds ook door hard te werken en te blijven sleutelen aan die positie. Dat komt ook niet zomaar uit de lucht gevallen.”

“Niet onbelangrijk in het verhaal: je aërodynamica hangt samen met je vormpeil. Kijk naar wereldkampioen Filippo Ganna tijdens het voorbije voorjaar”, geeft Vanthourenhout een voorbeeld. “De Italiaan was conditioneel niet top en dat merkte je meteen aan zijn manier van rijden. Pas als je echt je topvorm hebt, kan je die ideale houding langer aanhouden, houd je je helm mooier in positie, … Dat zijn dingen die een grote inspanning vragen. Hoe sneller de vermoeidheid de kop opsteekt, hoe meer je houding verslechtert. Alles begint met de vorm.”

Het bochtenwerk

“Hierin is Van Aert met voorsprong de sterkste van de twee”, twijfelt Vanthourenhout niet. “Met dank aan zijn vele jaren ervaring in het veldrijden. Als Evenepoel nog ergens progressie kan boeken, dan wel in dat onderdeel. Eigenlijk was het de bedoeling dat Remco de voorbije winter een aantal veldrittrainingen met de nationale ploeg zou meepikken. Door zijn val en bijhorende revalidatie is dat uiteraard niet gelukt. Maar het zou zeker niet slecht zijn voor hem.”

“Starten in een aantal veldritten, zoals Philippe Gilbert in zijn eerste jaren als prof deed? Dat is wellicht onhaalbaar”, denkt de bondscoach. “Stel je voor: Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel aan de start van dezelfde cross. Dan mag de organisator het parcours een paar kilometer langer maken om het publiek kwijt te kunnen…”

Kracht

Vanthourenhout: “Als je het over kracht hebt, dan heb je het over de motor. En dat hebben ze allebei in overvloed. Qua perceptie zou je durven zeggen dat Wout de ideale lichaamsbouw heeft als het op kracht aankomt. Hij zal op het vlakke wellicht ook iets meer Watt duwen dan Remco, maar als je het aantal Watt per kilogram bekijkt, zal dat opnieuw bijzonder weinig verschil opleveren.”

“Herinner je je de proloog in de Ronde van België 2016 nog? Van Aert klopte toen onder meer Tony Martin. Zonder specifieke voorbereiding, zonder topmateriaal. Dan weet je dat hij de fysieke capaciteiten heeft en dat, als hij in een topteam terecht komt waar daar specifiek op gewerkt wordt, hij een wereldtopper wordt. Die stap heeft hij inmiddels bij Jumbo-Visma gezet.”

