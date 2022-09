Bondscoach Vanthourenhout: “Focus Evenepoel zal snel richting WK moeten”

Voor Remco Evenepoel staan nog drie belangrijke dagen in de Vuelta a España op het programma, maar bondscoach Sven Vanthourenhout denkt al aan de maandag na de Vuelta. Hij rekent namelijk op Evenepoel op het WK tijdrijden en het WK op de weg. “Doel is om hem zo fris mogelijk aan de start te krijgen”, zegt Vanthourenhout tegen HLN.

Op de laatste rustdag in de Vuelta was Evenepoel kort aanwezig bij een call met de WK-selectie, waarin hij zijn ploegmaats en de bondscoach geruststelde. “Hij gaf aan dat hij klaar zal zijn voor Wollongong, ongeacht het resultaat zondag in Madrid en de krachten die hij er zal voor hebben verbruikt”, aldus Vanthourenhout.

Wat er ook gebeurt tot in Madrid, maandagmiddag vliegt Evenepoel naar Dubai. Daar komt hij Vanthourenhout en Yves Lampaert tegen, met wie hij doorvliegt naar Sydney. “Hoe dan ook zal de focus snel richting WK moeten. Want zeker voor de tijdrit wordt het kort dag”, zegt de keuzeheer. “Het wordt vooral belangrijk om hem niet op te zadelen met extra druk. En hem in die eerste dagen na de Vuelta niet té veel te laten doen. Wat fietsen, maar vooral rusten. Doel is om hem zo fris mogelijk aan de start te krijgen.”

‘Vuelta kan hem vleugels geven’

Weer een week later, op zondag 25 september, is de wegwedstrijd. Vanthourenhout verwacht dat Evenepoel daar ook nog in topvorm verkeert. “In de eerste plaats omdat het Remco is. Renner waar een kop op staat. Met enorme capaciteiten, een ongelooflijk recuperatievermogen en een ijzersterke mentale weerbaarheid. Je hoort me hem niet tot superfavoriet bombarderen. Maar ik reken wel stiekem een beetje op de kracht van de euforie na zijn fantastische prestaties in deze Vuelta. Het kan hem vleugels geven.”

