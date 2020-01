Bondscoach Thomas Voeckler: “Ik reken op drie renners voor Tokio” vrijdag 31 januari 2020 om 13:57

Het duurt nog even vooraleer de Olympische Spelen beginnen in het Japanse Tokio, maar de Franse bondscoach Thomas Voeckler weet al met welke kopmannen hij aan de start zal staan. “Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot en Romain Bardet, dat zijn de namen die ik in mijn hoofd heb”, zo vertelt hij aan Ouest-France.

De renners krijgen op zaterdag 25 juli een lastig parcours voorgeschoteld, met als potentiële scherprechters de Mount Fuji en de Mikuni Pass. “De wielersport is en blijft onvoorspelbaar, maar ik reken nu op Alaphilippe, Pinot en Bardet. Julian en Thibaut rijden in aanloop naar de Spelen de Tour de France.”

“Maar ik wil ook een renner in de selectie die niet de Tour in de benen heeft”, zo doelt Voeckler op Bardet, die voor het eerst zijn opwachting zal maken in de Giro d’Italia. “Het ultieme doel is natuurlijk die gouden plak, maar we gaan minstens voor een medaille. Ik hoop ook dat we de wedstrijd kunnen bepalen en dat we elkaar de ruimte gunnen.”

“We hebben drie kandidaat-winnaars”

“We hebben drie renners die Olympisch kampioen kunnen worden”, zo gaat Voeckler verder. Maar eerst richten de Franse toppers zich op enkele andere wedstrijden. Zo zal Alaphilippe zijn debuut maken in de Ronde van Vlaanderen, terwijl Pinot nog een rekening heeft openstaan in de Ronde van Frankrijk.

Voeckler verwacht veel van zijn landgenoten. “Ik denk dat Julian dit jaar al de Ronde van Vlaanderen kan winnen, terwijl Thibaut in staat is om als eerste te eindigen in de Tour. Hij heeft voor een goede voorbereiding gekozen met eerst Parijs-Nice en daarna enkele klassiekers. Hij zal revanche nemen na een teleurstellende editie.”