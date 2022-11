Bondscoach Sven Vanthourenhout neemt Alicia Franck toch niet mee naar EK

Alicia Franck zal komende zaterdag toch niet deelnemen aan het EK veldrijden in Namen. De 27-jarige Belgische maakte aanvankelijk wel deel uit van de selectie van bondscoach Sven Vanthourenhout, maar Franck hoeft de trip naar Namen alsnog niet te maken.

Vanthourenhout legt in gesprek met Het Nieuwsblad uit waarom Franck op het laatste moment is afgevallen. Dit is opvallend, aangezien de Oost-Vlaamse wel gewoon op de lijst stond. “Omdat de officiële inschrijvingslijst vorige week werd afgesloten, besloten we Alicia op de lijst te zetten. Dit was een administratieve vereiste. Omdat ze de wereldbekerwedstrijd in Tábor niet had gereden, wilde ik op basis van de wereldbekerwedstrijd in Maasmechelen oordelen of ze echt klaar was voor het EK.”

“Om deel te nemen aan het EK moet je een top-16 waard zijn”

Franck kwam in Maasmechelen als 31ste over de streep. “We hadden een plaats bij de top-16 als streefresultaat vooropgezet. We weten dat ze ook wel wat pech kende in deze wedstrijd, maar de eenendertigste plaats strookte niet echt met wat we voor het EK als doel hadden gesteld. We weten ook dat Alicia uit een moeilijke periode komt, maar in deze cross haalde ze gewoonweg niet de referentie die we voor ogen hadden”, is Vanthourenhout duidelijk.

“Ik weet ook wel dat alles discussieerbaar is, maar om deel te nemen aan het EK moet je een top-16 waard zijn. Dat is ook de norm die we hanteren voor pakweg het mountainbiken en BMX. We kijken daar tegenover vroeger wat strenger op toe. We willen Alicia ook tegen zichzelf beschermen. Ze krijgt nu de ruimte om tien dagen door te trainen en beter te worden.” Franck kreeg van de ploegleiding van De Ceuster-Bonache een spreekverbod om over haar niet-selectie te praten, meldt Het Nieuwsblad.

Bondscoach Vanthourenhout mag in theorie zes rensters selecteren voor het EK veldrijden voor elitevrouwen, maar met Sanne Cant, Marion Norbert-Riberolle en Laura Verdonschot zullen er nu slechts drie Belgische dames aan de start verschijnen in Namen.