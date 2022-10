Bondscoach René Wolff over chaos bij teamsprint: “Blunder van onze kant”

De teleurstelling was woensdagavond groot bij Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink en Steffie van der Peet. Tijdens de teamsprint op de WK baanwielrennen grepen ze net naast een bronzen medaille, nadat er in aanloop naar de troostfinale een administratieve fout was gemaakt. Bondscoach René Wolff trok donderdag in gesprek met de NOS het boetekleed aan.

In de troostfinale wilde bondscoach René Wolff aanvankelijk met Hetty van der Wouw starten, maar op het allerlaatste moment bleek dat Van der Peet op de officiële startlijst stond. Hierdoor moesten beide rensters in extremis alsnog wisselen. “Dat is een grote blunder van onze kant, dat moeten we gewoon toegeven. Deze wissel had via een formulier aan de jury doorgegeven moeten worden, maar dat is niet gebeurd. Dat valt binnen mijn verantwoordelijkheid, daar moet ik het boetekleed voor aantrekken.”

“Ik ben die dames meer dan dankbaar dat ze dat gisteren op een heel professionele manier hebben opgelost, omdat het waardevolle punten scheelt op de wereldranglijst. Een vierde plaats is alsnog een net resultaat”, aldus Wolff, die ook gevraagd werd hoe dit heeft kunnen gebeuren. “Het is gewoon heel druk, het is een drukke dag die we voorbereid hebben. Uiteindelijk hebben we bepaalde afspraken gemaakt en daar is er iets bij ingeschoten. We moeten twee ploegen aan de gang houden.”

“Nu moeten we kijken waar de gaten zitten. En daar ook aan werken, zodat zulke dingen niet nog een keer gebeuren”, sluit hij af.