Geen bronzen medaille voor teamsprintsters na chaotische start

Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink en Steffie van der Peet grepen op het WK baanwielrennen net naast een medaille in de teamsprint. Groot-Brittannië bleek in de strijd om het brons acht duizendsten van een seconde sneller. Na afloop was de teleurstelling groot, aangezien er voor de start een administratieve fout werd gemaakt.

In de ’troostfinale’ om de bronzen medaille wilde bondscoach René Wolff aanvankelijk met Hetty van der Wouw starten, maar op het allerlaatste moment bleek dat Van der Peet op de officiële startlijst stond. Hierdoor moesten beide rensters in extremis alsnog wisselen. “Waarom? Zeg het maar. We moeten intern nog bespreken waar het misging, dan horen we het wel”, vertelde Braspennincx na afloop aan de NOS.

“Je begint eraan met het idee om het beste eruit te halen en dan verlies je het op acht duizendsten… Dan weet je meteen dat je zonder dat rare voorval op het podium had gestaan. Dat is gewoon kut. Steffie dacht dat ze een cooling-down aan het doen was en opeens moest ze komen opdagen.”

“Het is nu zaak om dit uit te zoeken”

Bondscoach Wolff verscheen ook voor de camera van de NOS. “Ik moet het nog uitzoeken, maar uiteindelijk stond Steffie op de startlijst en dus zijn wij gedwongen om haar in te zetten. We wilden Hettie laten rijden, dus we moeten met de UCI bekijken waar de fout ligt. Het was een beetje stressen, maar het was geen chaos. Steffie was als reserve natuurlijk voorbereid om tot twintig minuten voor de start gereed te staan. Ze was klaar. Een compliment aan de meiden dat ze het oplossen.”

Van der Wouw was na afloop volledig in tranen, maar Wolff hoopt dat ze de knop snel kan omzetten. “We gaan straks even bij elkaar zitten. Wat er vandaag is gebeurd, kunnen we niet meer veranderen. We moeten vooruit kijken. We zien dat Hetty super goed in vorm is. Het gaat er nu om dat ze morgen het maximale eruit kan halen op de sprint. Het is nu een kwestie om dit uit te zoeken en dan zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren.”