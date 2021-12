Bondscoach Gerben de Knegt maakt selecties voor Wereldbeker Hulst bekend

Bondscoach Gerben de Knegt heeft 27 veldrijders opgeroepen voor de Wereldbeker in Hulst, die komende zondag op 2 januari plaatsvindt. In Zeeuws-Vlaanderen staan alleen de elite-mannen en elite-vrouwen aan het vertrek. In beide selecties zijn dan ook een groot aantal talenten opgenomen, die normaal gesproken in de beloftencategorie hadden gereden.

Selectie Elite Mannen:

Stan Godrie

Bailey Groenendaal

Tibor del Grosso

Lars van der Haar

Mees Hendrikx

Ryan Kamp

Hugo Kars

Corné van Kessel

Danny van Lierop

Gosse van der Meer

David van der Poel

Mathieu van der Poel

Luke Verburg

Selectie Elite Vrouwen:

Aniek van Alphen

Ceylin del Carmen Alvarado

Shirin van Anrooij

Manon Bakker

Denise Betsema

Lucinda Brand

Fem van Empel

Femke Gort

Inge van der Heijden

Yara Kastelijn

Isa Nomden

Puck Pieterse

Marianne Vos

Annemarie Worst