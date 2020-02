Bondscoach De Knegt: “Fenomenaal wat Van der Poel heeft laten zien” zondag 2 februari 2020 om 17:48

De Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt heeft het WK veldrijden afgesloten met acht medailles, waarvan vier gouden plakken. De laatste kwam erbij op de slotdag toen Mathieu van der Poel een kunststukje opvoerde bij de elite-mannen. “Ik heb zelden of nooit zo’n prestatie gezien”, reageert de bondscoach bij het AD.

“Mathieu was relaxed en daarmee stonden alle seinen wel op groen voor deze prestatie”, aldus De Knegt. “Hij is extra getergd als men het over een zwaar parcours heeft. Ik had wel gehoopt dat hij een showtje zou opvoeren en dat deed hij dan ook. Het was fenomenaal wat hij heeft laten zien, buitenaards.”

De Knegt zat onderweg dat weinig Van der Poel meer tegen kon houden. Al in de eerste ronde reed hij weg van de rest. “Elke trap is raak en hij rijdt ook echt andere spoortjes dan een ander. Dan komt de rest en dat lijkt een andere categorie. Met alle respect, ik weet zelf hoe zwaar het is. Die andere jongens geven alles wat ze hebben”, vertelt de keuzeheer.