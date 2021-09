Bondscoach Belgische ploeg: “Dit EK geeft veel vertrouwen voor het WK”

Sven Vanthourenhout trekt met vertrouwen naar het WK wielrennen in eigen land. De bondscoach van de Belgische ploeg kijkt dan ook tevreden terug op het voorbije EK wielrennen in Italië. “We nemen drie medailles bij de beloften en de profs, dat is dus fantastisch”, reageert hij.

“We hebben een fantastische week gekend waarin de jeugd heel veel heeft aangestoken en we hebben die lijn kunnen doortrekken. Vooral met Thibau Nys die goud pakt. Dat is natuurlijk fantastisch, voor velen een verrassing. Voor ons ook heel leuk dat hij dat kon waarmaken. Maar Lennert van Eetvelt is voor ons de man van het EK bij de beloften”, vertelt Vanthourenhout.

Remco Evenepoel was de grote man van België in de wegwedstrijd bij de mannen. Hij maakte de koers hard, maar was niet in staat om Sonny Colbrelli te lossen. Evenepoel moest genoegen nemen met zilver. “Met Remco hebben we het maximale eruit gehaald. Ik heb een fantastisch team gezien en met de federatie hebben we echt goed ondersteunend werk geleverd. De resultaten mochten er zijn”, aldus de bondscoach.

Komend weekend begint het WK al met de individuele tijdrit tussen Knokke-Heist en Brugge. Vanthourenhout geeft aan dat het EK een boost heeft gegeven aan het team. “Dit geeft veel vertrouwen. Vooral ook omdat we voelen dat de werking oké is. Iedereen staat scherp. Als je dan met dit resultaat naar het WK kan gaan, geeft dat enorm veel vertrouwen, zowel voor de jongens die het op de fiets moeten doen als de mensen die langs de kant staan.”