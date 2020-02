Bond verslaat Bennett en kroont zich tot Nieuw-Zeelands tijdritkampioen vrijdag 14 februari 2020 om 09:03

Hamish Bond mag zich één jaar lang de beste tijdrijder van Nieuw-Zeeland noemen. De 34-jarige renner bleek na een tijdrit van 39 kilometer vijftien seconden sneller dan George Bennett. Het brons was voor de 25-jarige Dylan Kennett.

Het draaide in Cambridge uit op een duel tussen Bond en Bennett. De ervaren Bond eindigde vorig jaar als tweede achter de ongenaakbare Patrick Bevin, maar de renner van CCC stond vandaag niet aan de start. Onlangs werd de renner namelijk behandeld aan een hartritmestoornis, waardoor zijn seizoensstart is uitgesteld.

Bond kreeg dus een uitgelezen kans op zijn tweede nationale tijdrittitel, na zijn eerste overwinning in 2018. De ploegloze renner reed naar een tijd van 46:53 en dit bleek genoeg voor de titel. Bennett moest uiteindelijk vijftien seconden toegeven, terwijl Kennett op bijna anderhalve minuut finishte.

Succes voor Finn Fisher-Black

Voor de 29-jarige Bennett – die naar eigen zeggen last had van de wind en het gewijzigde parcours – is het zijn eerste medaille op het Nieuw-Zeelands kampioenschap tijdrijden. De coureur van Jumbo-Visma eindigde eerder dit seizoen al achtste in de Tour Down Under.

Bennett slaagde er dus niet in om de titel te pakken, maar een andere renner van Jumbo-Visma wist zich wel te kronen tot Nieuw-Zeelands kampioen tijdrijden. Finn Fisher-Black – die uitkomt voor het Jumbo-Visma Development Team – bleek veruit de snelste in de U23-catergorie.