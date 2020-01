Hartritmestoornis houdt Patrick Bevin uit Tour Down Under woensdag 15 januari 2020 om 08:55

Patrick Bevin moet de Tour Down Under noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. Onlangs werd de CCC-renner namelijk behandeld aan een hartritmestoornis. Zijn seizoensstart wordt daardoor met een maand uitgesteld.

Bevin merkte tijdens een training dat zijn hartslag onregelmatig was, waarna in het ziekenhuis een supraventriculaire ritmestoornis werd vastgesteld. Volgens de ploegarts is dit geen levensbedreigende aandoening en komt het vrij vaak voor. Wel vereiste het onmiddellijke behandeling om het hartritme te reguleren. De Nieuw-Zeelander keert nu terug naar zijn thuisland, waar hij gaat herstellen.

Voor Bevin is het missen van de Tour Down Under een bittere pil. Vorig jaar won hij een etappe en reed hij vier dagen in de oranje leiderstrui, totdat hij ten val kwam en door de gevolgen daarvan zijn koppositie niet kon verdedigen op weg naar Willunga Hill. “Het is teleurstellend om de wedstrijd te missen na een wekenlange voorbereiding en zeker nadat ik vorig jaar zo dicht bij de zege was.”

Nu voelt hij zich helemaal goed, voegt hij eraan toe. “Het is een kwestie van rust en herstel om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt. Met een degelijk trainingsblok buiten het seizoen in de benen, ben ik ervan overtuigd dat ik, een maand later dan gepland, nog steeds een sterke seizoensstart kan maken.” Guillaume Van Keirsbulck reist af naar Adelaide om Bevin te vervangen.

De Tour Down Under wordt verreden van 21-26 januari.

Selectie CCC voor de Tour Down Under 2020

Josef Černý

Simon Geschke

Joey Rosskopf

Szymon Sajnok

Guillaume Van Keirsbulck

Francisco Ventoso

Łukasz Wiśniowski