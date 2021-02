Bol besluit UAE Tour met vijfde plaats: “Hierop voortbouwen”

Cees Bol liet op de laatste dag van de UAE Tour zijn beste uitslag van de ronde noteren. In de rit naar Abu Dhabi, die uitmondde in een massasprint, legde de 25-jarige renner beslag op de vijfde plaats.

“We hadden het plan om heel lang te wachten en met de vier jongens pas in de laatste bocht op te schuiven, met nog ruim een kilometer te gaan. Daarna zouden we de lead-out doen”, liet Bol naderhand weten. “Het verliep echt soepel en het ging allemaal volgens plan. Vanuit een goede positie kon ik aan de sprint beginnen, maar er waren simpelweg een paar jongens sneller. Dat is natuurlijk wel teleurstellend. We hebben echter goed samengewerkt en daarop kunnen we verder bouwen voor de volgende koers.”

Ploegleider Luke Roberts zag zijn ploeg stappen in de juiste richting zetten in de voorbereiding op de sprint. “En met de vijfde plaats van Cees gaan ook de resultaten de goede kant op. Al met al zijn er zeker lessen te trekken uit de eerste wedstrijd van de jongens die seizoen. Die willen we in de komende koersen in de praktijk proberen te brengen.”