Boezemvriend Tadej Pogacar stopt met wielrennen

Žiga Jerman hangt zijn fiets aan de haak. De 23-jarige Sloveense wielrenner was vorig nog prof bij Androni Giocattoli-Sidermec en reed de eerste maanden van dit jaar nog voor het kleine Ljubljana Gusto Santic.

Jerman stond in de boeken als een grote belofte. Zo wist hij als 19-jarige renner Gent-Wevelgem U23 te winnen voor onder meer Jake Stewart, Andreas Kron, Jasper Philipsen en Marc Hirschi. Grote resultaten bleven daarna uit.

“Aan alles wat mooi is komt een eind”, zo laat hij weten op zijn sociale media. “Ik wil iedereen bedanken die er voor me was in goede en in slechte tijden. Ik voel me echt vereerd. Wielrennen, bedankt!”

Beste vrienden met Pogačar

Jerman is een van de beste vrienden van Tadej Pogačar. De twee renners zijn in hetzelfde jaar geboren en in de jeugdcategorieën reden ze voor dezelfde ploeg. “Samen met Matej Mercun reden we jarenlang voor Rog en groeiden we uit tot beste vrienden.”

“Na het seizoen trekken wij altijd met elkaar op. We gaan dan ergens voetballen of gaan op pad met de mountainbike. Tadej is een heel aardige jongen, iemand die je blind kunt vertrouwen”, zei hij twee jaar geleden tegen WielerFlits over zijn vriendschap met de tweevoudige Tourwinnaar.