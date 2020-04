Boels Ladies Tour houdt hoop op editie in 2020 donderdag 9 april 2020 om 09:38

De Boels Ladies Tour gaat door met de voorbereidingen van hun wielerronde in 2020. De wedstrijd staat gepland van 25 tot en met 30 augustus. “Uiteraard houden ook wij de ontwikkelingen rond het coronavirus scherp in het oog”, zegt organisator Thijs Rondhuis.

“We hopen dat de genomen maatregelen hun uitwerking niet zullen missen en dat stap voor stap ook de sportactiviteiten kunnen worden hervat, eventueel in aangepaste vorm. Op dit moment zien wij geen noodzaak om de Boels Ladies Tour nu al niet door te laten gaan, maar verliezen we ook niet de mogelijkheid uit het oog dat we later op dat standpunt terug moeten komen en de ronde zouden moeten verplaatsen naar 2021.”

Rondhuis zegt dat er druk gewerkt wordt aan het inrichten van het etappeschema van de Boels Ladies Tour. “Ik denk dat we een evenwichtig etappeschema kunnen realiseren waar we op korte termijn nader over zullen communiceren. Wat ik al wel kan zeggen is dat het om een proloog, een tijdrit, twee relatief vlakke etappes en twee ritten over meer geaccidenteerd terrein zal gaan. We hopen daarmee opnieuw alle typen rensters iets te bieden en opnieuw de wereldtop te mogen verwelkomen.”

“De Boels Ladies Tour is van oorsprong één van de eerste aansprekende etappekoersen voor vrouwen en we hopen ook dit jaar op een mooie editie. En willen de rensters ook het perspectief geven van een wedstrijd in 2020 waarin zij zich onderling sportief kunnen meten en hun sponsors publiciteit kunnen schenken in een jaar vol afgelastingen en beperkingen.”

De Boels Ladies Tour werd vorig jaar gewonnen door de Luxemburgse Christine Majerus, voor Nederlands kampioene Lorena Wiebes en de Duitse Lisa Klein.