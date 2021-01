Boels en Dolmans blijven SD Worx toch sponsoren

Boels Rental en Dolmans Landscaping Group hebben besloten om vrouwenploeg SD Worx het komende wielerseizoen te blijven sponsoren. In het najaar van 2019 maakten de twee bedrijven nog bekend na 2020 te stoppen bij de ploeg, waarna in SD Worx een nieuwe geldschieter werd gevonden.

Onder de naam Boels Dolmans groeide de ploeg van Anna van der Breggen, Chantal van den Broek-Blaak en Jolien D’hoore de afgelopen jaren uit tot het beste team van de wereld. In de afgelopen zes jaar werd liefst vijfmaal de wereldtitel op de weg veroverd met Van der Breggen, Lizzie Armitstead, Amalie Dideriksen en Van den Broek-Blaak. In het najaar van 2019 maakten Boels en Dolmans echter bekend dat ze na 2020 stoppen met de sponsoring. In februari 2020 werd vervolgens SD Worx als nieuwe sponsor gepresenteerd.

‘Niet zomaar loslaten’

Nu blijkt dat verhuurbedrijf Boels en groenvoorzieningsbedrijf Dolmans SD Worx trouw blijven in 2021. “Wij hebben de afgelopen tien jaar een heel mooie ploeg neergezet. Wij hebben de ploeg opgebouwd en hebben het vrouwenwielrennen naar een hoger niveau gebracht. Dit willen we niet zomaar loslaten”, licht Marcel Goes namens Boels toe. “Wij verbinden ons dit jaar opnieuw aan de ploeg, omdat de ambities van de ploeg helemaal bij Boels Rental passen. Daarnaast willen we betrokken blijven bij het grote succes dat we in de afgelopen jaren hebben neergezet.”

Voor Dolmans is de ploeg al jarenlang een ideaal uithangbord. In 2010 nam directeur en eigenaar Erwin Janssen het initiatief om het team op te zetten. Als teammanager blijft hij ook actief binnen het nieuwe SD Worx. “We zijn trots dat we onze naam nog aan de ploeg kunnen verbinden”, aldus Janssen. “Omdat we ook het management van de ploeg blijven voeren, blijft de verbondenheid groot. Het is heel mooi dat Boels Rental en Dolmans Landscaping Group het team trouw blijven nu SD Worx het stokje heeft overgenomen.”

De logo’s van Boels en Dolmans keren terug op de shirts van Team SD Worx op respectievelijk de mouw en de voorkant.