SD Worx per 2021 nieuwe hoofdsponsor Boels-Dolmans woensdag 12 februari 2020 om 14:49

Boels-Dolmans heeft in SD Worx een nieuwe hoofdsponsor gevonden. De samenwerking is op de ploegpresentatie bekendgemaakt. Met het binnenhalen van de hr-dienstenverlener is de toekomst van het vrouwenteam tot en met 2024 verzekerd.

Vrouwenploeg Boels-Dolmans moest vijf maanden geleden op zoek naar een nieuwe geldschieter, nadat verhuurbedrijf Boels Rental en groenvoorzieningsbedrijf Dolmans Landscaping Group lieten weten na 2020 te zullen stoppen met de sponsoring. Die geldschieter is gevonden in de Belgische hr-dienstenverlener SD Worx, die dit seizoen al toetreedt tot het team als co-sponsor. Vanaf 2021 gaat de ploeg verder onder de naam SD Worx Cycling Team.

Teammanager Erwin Janssen is tevreden. “Dat we binnen enkele maanden zo’n mooie sponsor voor liefst vier jaar wisten vast te leggen, bewijst dat we de afgelopen jaren goed werk hebben verricht. We vinden het belangrijk om een onafhankelijk vrouwenteam op het hoogste niveau te handhaven. Als een van de weinige topteams zijn wij niet verbonden aan een mannen WorldTour-formatie, waardoor onze aandacht volledig bij het vrouwenteam ligt.”

Enthousiasme

Volgens ploegleider Danny Stam blijft de ambitie van het team de komende jaren onveranderd, namelijk de nummer een van de wereld blijven. “Het enthousiasme van SD Worx is ongekend groot en werkt enorm motiverend op iedereen binnen het team. Het is een groot voordeel dat we nu al weten dat onze toekomst tot en met 2024 gegarandeerd is. Wij kunnen nu gaan bouwen aan de ploeg van de toekomst en weer de nodige stappen zetten.”

SD Worx wil met het sponsorschap haar naamsbekendheid versterken. “We zijn trots dat we hoofdsponsor worden van ’s werelds beste vrouwenploeg in het wielrennen. Deze samenwerking is een weldoordachte keuze: het vrouwen wielrennen krijgt steeds meer aandacht”, zegt CEO Kobe Verdonck. “Bovendien is wielrennen een uitermate toegankelijke en groene sport, dicht bij de mensen en internationaal geliefd bij een zeer breed publiek.”