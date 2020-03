Hert ramt volgauto Deceuninck-Quick Step, nieuw koersprogramma Boels-Dolmans maandag 9 maart 2020 om 11:50

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Deceuninck-Quick Step en Boels-Dolmans.

Volgauto Deceuninck-Quick Step geramd door hert

Is het peloton een drama bespaard gebleven in Parijs-Nice? Een roedel herten doorkruiste in de eerste rit naar Plaisir namelijk de karavaan, waarbij een volgwagen van Deceuninck-Quick Step geraakt werd. “Eentje sprong los over de motorkap, maar een volgende ramde onze rechterflank”, vertelde ploegleider Rik Van Slycke tegen Het Nieuwsblad. “Tom Steels zat op dat moment naast mij te praten in de ploegradio en maakte door de slag een plotse beweging.”

Dat het een geluk was dat het hert van langszij kwam, zei Van Slycke. “Anders was de impact nog groter geweest.” De beschadigde ploegauto is inmiddels vervangen door een nieuw exemplaar.

Boels-Dolmans maakt aangepast koersprogramma bekend

Door de afgelasting van Strade Bianche en ook de Trofeo Alfredo Binda moest Boels-Dolmans het wedstrijdprogramma voor de komende weken noodgedwongen herzien. De vrouwenploeg rijdt nu naast drie WorldTour-koersen ook de Drentse Acht van Westerveld en Omloop van de Westhoek.

Komende wedstrijden Boels-Dolmans

Drentse Acht van Westerveld (13 maart) 1.2

Bevrijdingsronde van Drenthe (15 maart) 1.WWT

Nokere Koerse (18 maart) 1.Pro

Omloop van de Westhoek (22 maart) 1.1

Driedaagse Brugge-De Panne (26 maart) 1.WWT

Gent-Wevelgem (29 maart) 1.WWT