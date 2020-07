Boels-Dolmans hervat seizoen in het Baskenland woensdag 15 juli 2020 om 09:46

Boels-Dolmans hervat volgende week donderdag het wielerseizoen. De ploeg staat dan in het Baskenland aan de start van de Emakumeen Nafarroako Klasikoa, waarna meerdere Baskische koersen volgen.

De damesploeg kwam – de overzeese rensters uitgezonderd – de afgelopen dagen samen voor een trainingskamp in Valkenburg. Zondag stapt ploegleider Danny Stam stapt samen met enkele collega’s in de auto voor een reis van ruim 1300 kilometer om het materiaal naar het Baskenland te brengen. Een dag later volgen zes rensters per vliegtuig.

“We moeten maar hopen dat dat zo blijft en dat we weer gaan fietsen”, vertelt Stam aan het ANP. “We zijn er ons van bewust dat het ook mis kan gaan en dat we bijvoorbeeld in quarantaine moeten. Een doemscenario kun je niet uitsluiten, maar we moeten positief zijn. Ik denk trouwens dat als alles nu weer wordt afgelast, er dit seizoen helemaal niet meer gefietst wordt.”

Na de deelname aan de Emakumeen Nafarroako Klasikoa (23 juli), start de ploeg in de Clasica Femenina Navarra (24 juli) en de Durango-Durango Emakumeen Saria (26 juli).