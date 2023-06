Bodi del Grosso is terug van weggeweest: “Zilveren medaille met gouden rand”

Bodi del Grosso pakte tot ieders verrassing eerder deze week zilver op het NK tijdrijden voor beloften. Het is een bevestiging voor zijn goede vorm de laatste weken. Eindelijk, want de 22-jarige Drent van ABLOC heeft een paar lastige jaren achter de rug gehad. Tegenover WielerFlits legt hij uit waarom hij dan ook zo blij is met die medaille.

“Twee weken gelden werd ik nog aangereden door een auto”, begint hij zijn relaas. “Daarbij heb ik de banden in mijn schouder gescheurd. Ik heb daardoor een week niet kunnen fietsen en alleen maar op de Tacx gezeten. Dat ging voor maximaal een uur. De laatste dagen gaat het weer een beetje zoals het moet zijn. De pijn trekt een beetje weg en gelukkig viel dat woensdag op zijn plaats.”

De oudste van de Del Grosso-broers was dan ook heel blij met zijn medaille. “Zeker na alle jaren die ik heb gehad, met blessureleed. Nu is het eindelijk een keer weer zoals het moet zijn, voor mij is dit de weg terug. Ik wil nog niet zeggen dat ik er ben. Ik moet hard werken. Met vallen en opstaan, gaat dat. En daardoor begint het er nu ook weer op te lijken zoals het moet zijn. Hopelijk kan het nog een tikkeltje beter.”

De beloften rijden zondagmorgen hun wegwedstrijd. “Ik weet niet wat ik kan verwachten. NK’s bij de beloften zijn áltijd een verrassing. Je weet nooit wat er gebeurt. Zondag heeft iedereen kans.”