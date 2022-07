Bob Jungels wint in Châtel na lange solo: “Wist dat ik het van ver moest proberen”

Bob Jungels heeft de negende etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Luxemburger rondde in skioord Châtel een lange solo af, nadat hij een duel met achtervolger Thibaut Pinot in zijn voordeel besliste. “Het is moeilijk om uit te leggen hoe ik me nu voel, ik ben overweldigd”, zei Jungels in het flashinterview na afloop.

“Dit is gigantisch, dit is waar ik voor kwam. Ik weet dat dit veel betekent voor het team”, vervolgt de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik 2018, die een aantal moeilijke jaren kende. “Vorig jaar was het heel moeilijk met operaties (aan een vernauwde liesslagader, red.). Om op deze manier te winnen… Het is mijn manier van koersen, mijn manier van winnen. Ik ben superblij dat ik zag dat de vorm elke dag beter werd. Maar om zoiets te doen?”

Jungels wachtte niet tot de laatste beklimming om het verschil te maken, hij ging er op zestig kilometer voor de streep vandoor. “Ik wist dat ik het van ver moest proberen, want ik wist dat het waarschijnlijk niet mogelijk was om op de slotklim bij de favorieten weg te rijden”, aldus de renner van AG2R Citroën.

Herinneringen aan LBL

Op die laatste beklimming was het vooral Thibaut Pinot die druk zette van achteruit en tot op twintig seconden kwam. “Het was grappig, het herinnerde aan mijn zege in Luik-Bastenaken-Luik. Toen kwam Jelle Vanendert terug. Ik wist dat ik de laatste top haalde, ik op het vlakke en naar beneden weer wat tijd kon pakken. Ik behield mijn ritme, ik wist op welk tempo ik niet explodeerde. De laatste twee kilometers waren eindeloos, maar het is overweldigend, ik ben zo dankbaar.”

Het is voor Jungels zijn eerste zege in de Tour de France. “Als je hier komt, zeg je altijd: er zijn 21 etappes en ik ga er één proberen te winnen. De laatste dagen voelde ik me beter. Gisteren deed ik mee, maar er zit nog een groot verschil tussen meedoen en winnen. Ik nam alle risico’s die ik kon nemen. Het lukte. Ik wil mijn teamgenoten bedanken en iedereen die de afgelopen jaren in me geloofde, iedereen die vertrouwen had. Bedankt.”