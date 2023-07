Blijdschap overheerst bij Soudal Quick-Step: “Dit is een machtige dag”

Video

Het was tot nog toe vrijwel een Tour sans voor Soudal Quick-Step, maar dankzij de zege van Kasper Asgreen is daar verandering in gekomen. De Deen pakte in een spannend slot de vijftigste Touroverwinning voor de manschappen van Patrick Lefevere. De opluchting was dan ook merkbaar na de finish. Zo ook bij Tom Steels in gesprek met WielerFlits: “Dit is een enorme opluchting, zo dicht tegen het einde van de Tour.”

“We hebben geen gemakkelijke Tour achter de rug, met het verlies van Fabio en ook Julian die wel wat tekort kwam. Dan kom je in een situatie waarvan je denkt: dat gaat niet lukken. Dan begint het spel tussen de ontsnapping en het peloton. Toen Eenkhoorn ernaartoe sprong was het parcours veel in dalende lijn en dan hebben ze een indrukwekkende ploegentijdrit opgezet.”

“Asgreen heeft gesukkeld om op dit niveau terug te komen, voor hem moet dit ook een opluchting zijn. Het voorseizoen was wat op en neer, maar er waren wel tekenen dat het de goede kant op ging. Hij heeft zichzelf in de Tour teruggevonden, Kasper is echt goed aan het rijden. Ik denk dat we weer de Kasper hebben die de Ronde van Vlaanderen won. Je hebt geen kristallen bol, maar als je niet probeert, lukt het nooit. Kasper is er vol voor gegaan, ook Campenaerts, Eenkhoorn en Abrahamsen hebben niet omgekeken.”

“We zijn met Fabio tijdens de Tour een van onze speerpunten verloren. Maar de sfeer is goed gebleven en we zijn blijven gaan. Ik denk dat de leeftijd en ervaring de kracht van deze groep is. Dat is geen jonge bende, deze mannen hebben al oorlogen meegemaakt en hebben een pak karakter. Dit is een enorme opluchting, zo dicht tegen het einde van de Tour.”

Niet over de limiet

“Ik zit dikwijls aan de andere kant”, vertelt Tim Declercq in gesprek met Sporza over zijn storende rol in de finale van de rit. “We geven de volle honderd procent voor een touroverwinning, dus hebben we stoorzender gespeeld. We zijn nooit over de limiet gegaan, maar we hebben wel dingen gebruikt om af te stoppen en de moraal af te nemen. Kasper heeft het echter voornamelijk zelf moeten doen. Hij en zijn drie metgezellen hebben super sterk gereden.”

“De ene na de andere renner kon niet meer doorrijden in het peloton. De kopgroep heeft het echt perfect aangepakt”, Is El Tractor van mening. “De winnaar van vandaag heeft ook niet voor niets al eens de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Dit is een machtige dag. Ik heb nog altijd kippenvel. Ik durfde het niet te geloven toen ik ze vanuit de auto ‘ja’ hoorde roepen, maar toen hoorde ik het de speaker ook zeggen. Elke zege doet deugd, maar zeker na een periode van tegenslag is het des te aangenamer.”

‘Vechten tot in Parijs’

Ook Wilfried Peeters deelde in de feestvreugde: “We kwamen tekort in het hooggebergte en we missen Fabio in de sprint, dus moesten we het vandaag of morgen proberen. Met drie man was wel weinig, maar we probeerden het tactisch goed te spelen: alles op alles in de laatste kilometers. Het stoorwerk was zeker en vast nodig, maar we weten van vroeger uit eigen ervaring ook dat veel sprintersploegen het lastig hebben in de laatste week. En soms blijft er dan een ontsnapping voorop. We hebben geluk dat het vandaag net onze kant op valt.”

“Zowel bij het personeel als de renners is de sfeer goed geweest en we proberen het alle dagen. Vechten tot in Parijs: wie niet waagt, die niet wint. Vandaag hebben we getoond dat we als een team achter elkaar staan en we hebben gelukkig toch een kans kunnen grijpen.”

Over het grootste feestnummer van de dag, Kasper Asgreen, zegt Fitte nog het volgende: “Na de vorige Tour heeft hij nog zes maanden in de lappenmand gezeten. Ik heb het gevoel gekregen dat hij weer op een hoog niveau zit, net hetzelfde voor Julian Alaphilippe. Die mannen gaan we volgend voorjaar nodig hebben.”