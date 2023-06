Blessureleed blijft Amaury Capiot achtervolgen: renner opnieuw onder het mes

Amaury Capiot zal nog langer moeten wachten op zijn eerste wedstrijdkilometers van 2023. De Belg van Arkéa-Samsic moet namelijk opnieuw onder het mes. De 29-jarige renner sukkelt nog altijd met knieklachten.

Capiot kwam dit seizoen nog niet in actie vanwege knieproblemen. Begin maart werd hij al eens geopereerd aan zijn rechterknie, nu gaat het om zijn linkerknie. Dat laat zijn werkgever Arkéa-Samsic vandaag weten in een perscommuniqué.

Het is nog niet duidelijk tot wanneer Capiot buiten strijd zal zijn, maar het is voor de rappe Belg een nieuwe tegenvaller. De tijd begint ook te dringen voor Capiot, aangezien zijn contract na dit seizoen namelijk afloopt.

Capiot won vorig jaar nog de Grand Prix La Marseillaise en een rit in de Boucles de la Mayenne. Verder grossierde de Belg in ereplaatsen. Zo werd hij onder meer tweede in de Famenne Ardenne Classic, derde in de GP de Fourmies, zevende in Kuurne-Brussel-Kuurne en negende in Parijs-Tours.