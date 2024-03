donderdag 7 maart 2024 om 09:41

Blessure noopt Marc Soler tot opgave in Parijs-Nice

Marc Soler ging woensdag nog wel van start in de vierde etappe van Parijs-Nice, maar slaagde er niet in om de finish te bereiken, op de top van Mont Brouilly. De 30-jarige Spanjaard moest wegens fysieke malheur de handdoek gooien.

UAE Emirates, de ploeg van Soler, heeft inmiddels via sociale media laten weten wat er speelt. “Marc heeft een kneuzing in de quadriceps opgelopen, nadat hij voor aanvang van de tweede etappe in aanraking kwam met zijn stuur”, legt teamarts Adrian Rotunno uit.

“Hij deed nog zijn best om door te gaan in de daaropvolgende etappes, maar helaas verergerde de blessure en was hij niet meer in staat om verder te koersen. Marc gaat nu naar huis voor verder onderzoek en richt zich op zijn revalidatie.”

Sportieve aderlating

Voor UAE Emirates is het uitvallen van Soler een flinke sportieve aderlating. De klimmer stond er na drie etappes nog goed voor in het algemeen klassement en had dus uitzicht op een goede eindnotering. Soler was zes jaar geleden nog de allerbeste in de ‘Koers naar de Zon’. Hij bleef toen Simon Yates en Gorka Izagirre voor in het eindklassement.