zaterdag 13 januari 2024 om 23:16

Blessure dwingt Denise Betsema tot afmelding voor NK veldrijden

Denise Betsema doet zondag toch niet mee aan het NK veldrijden. De renster van Texel heeft te veel last van een knieblessure, meldt haar ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal.

“Helaas moet Denise Betsema het Nederlands kampioenschap in Hoogeveen overslaan door een slepende knieblessure. Ze hoopt volgende week terug te keren in de Wereldbeker-manche van Benidorm”, aldus het Belgische crossteam over de kwetsuur van Betsema.

De 30-jarige Betsema is al bijna het gehele seizoen aan het sukkelen. Ze voelt zichzelf niet meer sinds ze in augustus betrokken was bij een trainingsongeval. “Dat ongeluk was veel te kort voor de start van het seizoen om op niveau te komen. Ik heb een maand niet kunnen lopen. En mijn beste niveau heb ik daarna ook niet meer gehaald”, verklaarde ze onlangs bij WielerFlits.

“Eigenlijk is het vooral de komende weken doorkomen, en al kijken naar de volgende winter”, ging ze verder. “Het is wel fijn dat ik in het klassement van de X2O Trofee nog redelijk sta. Dat is nog iets om me op te richten. Maar verder is het vooral zoeken hoe ik terug de oude word.”