Blanka Kata Vas verlengt tot en met 2024 bij Team SD Worx

Team SD Worx kan de komende twee jaar rekenen op de diensten van toptalent Blanka Kata Vas. De 21-jarige Hongaarse heeft namelijk haar contract opengebroken en verlengd tot eind 2024. Ook de jonge Britse Anna Shackley (21) tekent bij tot en met 2024.

Met Vas en Shackley heeft de ploeg twee van de grootste talenten binnen het vrouwenwielrennen langer vastgelegd. Sportieve duizendpoot Vas heeft haar contract met Team SD Worx tussentijds opengebroken en verlengd tot eind 2024. “Misschien is het voor het grote publiek niet meteen opgevallen, maar Vas heeft voor haar leeftijd het afgelopen wegseizoen weer sterke dingen laten zien”, geeft sportief manager Danny Stam aan in een persbericht.

“In 2021 heeft ze onverwacht prachtige resultaten neergezet. Dit jaar heeft ze zich verder ontwikkeld en voor het eerst een volledig wegseizoen gereden. We hebben gezien dat ze een stuk sterker is geworden. Vooral in de zwaardere eendagswedstrijden maakte ze indruk. Blanka is een renster die alles kan en alles wil. De toekomst zal uitwijzen waar ze zich het best in kan specialiseren.” Vas zit momenteel alweer midden in haar crosseizoen: zondag werd ze nog vijfde in de Wereldbeker van Tábor.

Multidisciplinair

Vas benadrukt dat ze zich helemaal thuis voelt bij Team SD Worx. “Ik hoefde niet lang na te denken toen ik mijn contract kon verlengen”, klinkt het. “Binnen de ploeg kan ik de combinatie weg, veldrijden en mountainbike blijven doen. Zo zal ik komend jaar ietwat meer mountainbikewedstrijden rijden met het oog op de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024.”

“Dit seizoen heb ik voor het eerst een vrij volledig wegprogamma gereden. Ik heb enorm veel geleerd”, gaat Vas verder. “Het is dan een groot voordeel dat je in de beste ploeg van de wereld zit met Danny Stam, Anna van der Breggen en Lars Boom als ploegleidsters en ervaren toprensters als Chantal Van den Broek-Blaak en Demi Vollering naast je hebt. Ik ben er nog niet uit waar daadwerkelijk mijn grootste kansen op de weg liggen. Al heb ik wel een voorkeur voor de eendagswedstrijden.”

Anna Shackley

Ook Anna Shackley (21) heeft haar contract dus verlengd tot en met 2024. Danny Stam: “Anna kende in 2021 een moeilijk jaar. Voor het eerst reed ze bij een grote ploeg, terwijl ze in 2020 door Covid nauwelijks wedstrijden had gereden. Dit jaar heeft ze haar talent bewezen. In het eindklassement van de Ceratizit Challenge by La Vuelta en de Tour de Romandie Féminin eindigde ze in de top-tien. Zij heeft dit jaar een enorme progressie laten zien, terwijl ze ook nog de nodige tegenslagen kende. Zo moest ze de Giro d’Italia Donne missen door een coronabesmetting. Haar najaar was echter heel sterk.”

“Het klopt dat het eerste jaar bij de ploeg best moeilijk was”, bevestigt Shackley. “Gelukkig heb ik in 2022 een mooie vooruitgang geboekt. In de heuvelklassiekers en in het zwaardere rondewerk kom ik het best tot mijn recht. Zeker mijn resultaten in het najaar waren goed. Dat geeft veel motivatie om de winter in te gaan richting het komende seizoen. Bij Team SD Worx heb ik het goed naar mijn zin. Ik ontwikkel me hier goed. Daarnaast is er ook een goede teamsfeer tussen de rensters en de staf. Ik voel me hier thuis.”