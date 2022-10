Blanka Kata Vas en Michael Boros zegevieren in Toi Toi Cup

In het Tsjechische Hlinsko stond zaterdag de tweede manche van de Toi Toi Cup op het programma. We kregen een ‘blauwdruk’ van de eerste cross in Hole Vrchy. Bij de vrouwen ging de zege opnieuw naar de Hongaarse Blanka Kata Vas, Michael Boros zorgde voor een twee op twee bij de mannen.

De 21-jarige Vas kwam ook in haar tweede cross van het seizoen als eerste over de streep. Ze bleek een maatje te groot voor de Tsjechische Krystina Zemanováma, nog altijd maar 18 jaar, en de Belgische Laura Verdonschot. De overige Belgen, Suzanne Verhoeven en Jinse Peeters, werden respectievelijk zevende en achtste.

Vas gaat na haar tweede zege in de Toi Toi Cup ook steviger aan de leiding in het algemeen klassement. De Toi Toi Cup bestaat dit seizoen uit zeven manches. De volgende cross zal komende zaterdag plaatsvinden in Jicin.

Twee op twee voor Boros

Bij de mannen ging de zege andermaal naar de Tsjech Michael Boros. De 30-jarige Boros wist zijn landgenoot Adam Toupalik af te troeven. De Belg Julian Siemons mocht net als in de eerste manche in Hole Vrchy mee het podium op, al moest hij dit keer genoegen nemen met een derde plek. Boros, die aan de leiding gaat in de Toi Toi Cup, won in zijn carrière al twee keer eerder het eindklassement.