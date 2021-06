BK-zilver voor Julie Van De Velde: “Jammer dat er zo weinig tijdritten zijn”

Interview

Julie Van De Velde behaalde eerder (2017 en 2020) al twee keer brons op het BK tijdrijden, gisteren deed ze nog beter. Ze pakte zilver, met een achterstand van amper 14 seconden op Lotte Kopecky. “Terwijl ik gisteren niet eens zeker was dat ik zou starten”, bekende ze achteraf.

“Vorige vrijdag kreeg ik mijn tweede vaccinatie toegediend”, vertelt Van De Velde. “En die is me niet zo goed bevallen. Ik ben er een beetje ziek van geworden. Zelfs gisteren wist ik nog niet of ik aan dit BK zou deelnemen. Ik heb de hele dag gerust en geen meter gefietst. Uiteindelijk ben ik toch van start gegaan, zonder druk. Meer om nog een prikkel te hebben richting het BK op de weg van zondag. Dat ik dan deze prestatie neerzet, geeft vertrouwen.”

De 28-jarige renster van Jumbo-Visma, net terug van hoogtestage op de Sierra Nevada, zette bij de eerste twee van drie tussenpunten de snelste tijd neer. Al heeft Van De Velde zich dat naar eigen zeggen nooit gerealiseerd. “Mijn oortje werkt niet meer, dus was ik daar niet van op de hoogte. Onderweg had ik wel één referentiepunt, waar we elkaar kruisten. Daar merkte ik in de laatste ronde wel dat ik iets achter lag op Lotte, maar ook dat het niet zo veel scheelde.”

Gemiste kans

“Mijn eerste ronde was goed. Soms heb ik snel het gevoel op de limiet te zitten, maar vandaag vond ik dat ik mijn wattages een stuk langer kon aanhouden. In de tweede helft, en zeker naar het einde toe, viel ik wat stil. Dat is jammer. Misschien zelfs een gemiste kans. Anderzijds is het geen schande om tweede te worden na Lotte Kopecky, zeker met dit beperkte verschil.”

Op een proloog van 2,2 kilometer in een Luxemburgse rittenkoers na, was dit BK voor Van De Velde haar eerste tijdrit van het jaar. En dat gold gisteren voor heel veel deelneemsters. “Mijn vorige tijdrit was inderdaad ook het BK”, lacht ze. “Zonde, want ik vind dit een heel mooie discipline. Het zou mooi zijn, mochten we in de toekomst toch wat meer van dit werk kunnen proeven.”

Waregem

Maar eerst dat BK op de weg, zondag in Waregem. Net als Jolien D’hoore (SD Worx) moet Van De Velde het daar zonder ploegmaats doen. “De aanloopronde is volledig vlak, op brede wegen. Niet mijn ding. Maar de finaleronde is wel lastig en mooi. Daarin hoop ik me te laten zien. Zeker met dat klimmetje, gaan de sterksten in de finale wel naar boven komen. Wie weet geraak ik er voorop. Alleen, of met een beperkt groepje. Ik ga in elk geval mijn best doen.”