BK-zilver voor ‘faire’ Jordi Meeus: “Zuur om op enkele centimeters van de titel te stranden”

Jordi Meeus glimlachte toen hij in de mixed zone de geschreven pers te woord stond. Maar het was toch eerder een groene glimlach. “Ik kwam hier om te winnen”, windt de sprinter van BORA-hansgrohe er geen doekjes om. “Dan is het zuur om op enkele centimeters tweede te worden.”

“Ik dacht op een aantal ronden van het einde dat de koers gereden was”, begon Meeus zijn relaas. “Maar toen zetten Lotto Soudal en Bingoal-Pauwels Sauces zich op kop van het peloton en dat leidde alsnog tot een massasprint. En misschien reed ik wel de snelste sprint van iedereen, maar daarom win je nog niet.”

Meeus vertelt dat hij redelijk goed gepositioneerd zat in het wiel van zijn regiogenoot Jasper Phlipsen. “Maar misschien iets te ver. Jasper zat in het wiel van Tim Merlier en het is een ongeschreven wet dat je niet inbreekt in het treintje van de concurrerende ploeg. En omdat ik veel respect heb voor Jasper, wilde ik hem ook niet vol in de wind duwen. Dus moest ik wachten tot hij aanging.”

Kleine kans op Tourselectie

“Toen merkte ik dat ik sneller kon. Maar uiteindelijk kom ik een paar centimeters te kort om Merlier nog van de winst te houden. Merlier is een topper, dus dat is geen schande. Maar het voelt wel zuur. Kampioen worden had een wereld van verschil betekend voor mij. Wie wil nu niet een jaar lang met dit shirt rondrijden?”

Of Meeus al dan niet de Tour de France rijdt, ligt nog steeds niet vast. “Ik ben op niveau en voel me er klaar voor. Maar ik verwacht niet dat ik geselecteerd zal worden, al is er nog een kleine kans. Na een moeilijk voorjaar voel ik me sinds de Dauphiné een stuk beter. Vandaar ook dat dit BK een hoofddoel werd.”