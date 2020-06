BK wielrennen neemt Muur van Geraadsbergen op in parcours donderdag 18 juni 2020 om 16:56

De Muur van Geraardsbergen ontbreekt dit jaar in de Ronde van Vlaanderen, maar zal alsnog zijn opwachting maken in een wielerkoers. De organisatie van het BK wielrennen heeft namelijk besloten om de iconische kasseienklim op te nemen in het parcours.

In Geraardsbergen is verbaasd en geschrokken gereageerd op het ontbreken van de Muur in de Ronde van Vlaanderen, maar burgemeester Guido De Padt van Geraardsbergen kan op dinsdag 22 september wel de beste wielrenners van België verwelkomen op de flanken van de Muur.

De start van het BK wielrennen is in Halle, de Muur van Geraardsbergen is een obstakel op weg naar de finish in Anzegem. De nationale titelstrijd zal twee dagen na de slotetappe van de Tour de France plaatsvinden. Streekrenner Tim Merlier (Alpecin-Fenix) hoopt eind september zijn titel te verdedigen.