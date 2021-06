BK wielrennen: Lotte Kopecky volgt zichzelf op als kampioene

Lotte Kopecky mag zich nog een jaar Belgisch kampioene op de weg noemen. De titelverdedigster en topfavoriete besloot in de finale niet te wachten op de sprint en wist na een knappe solo als eerste de finish te bereiken.

Jolien D’hoore voor haar vijfde of Lotte Kopecky voor haar tweede? Dat was de vraag voorafgaand aan het Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg voor vrouwen. De twee boegbeelden van het Belgische vrouwenwielrennen kregen vandaag in Waregem een gevarieerd parcours voor de wielen geschoven.

Amber Aernouts probeert het solo

In de finale kregen de rensters drie lokale rondes voorgeschoteld, met als scherprechters de Holstraat (1 kilometer aan 4,6 procent) en Karmeldreef (300 meter aan 3,3 procent). De eerste aanval kwam op naam van Amber Aernouts. De renster van Doltcini-Van Eyck-Proximus Continental wist in haar eentje een aardige voorsprong bijeen te fietsen.

Het verschil liep op een bepaald moment op tot een minuut, maar het liedje van Aernouts was uitgezongen op het moment dat het peloton besloot om een tandje bij te schakelen. Ook een aanval van Lotte Popelier werd al snel in de kiem gesmoord, maar de demarrage van Ann-Sophie Duyck had meer om het lijf. De vijfvoudig Belgisch kampioene tegen de klok reed in tijdrithouding een seconde of veertig bij elkaar.

Hardrijdster Duyck trekt ten aanval

In het peloton werd er vooral naar elkaar gekeken en de rensters reden bij momenten breeduit over de weg, waardoor de voorsprong van Duyck richting de minuut ging. Die laatste was inmiddels bezig aan een puike solo, maar was zeker nog niet buiten schot. Telkens als er werd versneld in het peloton, verdween de voorsprong van Duyck als sneeuw voor de zon.

De koploopster begon met vijftien seconden voorsprong aan de laatste ronde van goed zestien kilometer en dus was alles nog speelbaar voor de nationale titel. Duyck bleef knokken in de hoop haar droom te verwezenlijken, maar met nog tien kilometer te gaan werd ze op de Holstraat bedankt voor bewezen diensten. Duyck werd als eerste voorbijgesneld door Shari Bossuyt, die vorig jaar zo verrassend de bronzen medaille in de wacht wist te slepen.

Kopecky wacht niet op de sprint

Op de Holstraat werd het kaf van het koren gescheiden en het was Kopecky zelf die besloot om aan de boom te schudden. De titelverdedigster van Liv Racing versnelde op de uitloper van de Holstraat en wist op de betonbaan een serieuze kloof uit te bouwen. Het bleek een beslissend moment in de koers. Kopecky reed een halve minuut weg van de tegenstand en had na een korte solo uitgebreid de tijd om haar tweede wegtitel te vieren.

Julie Van de Velde, afgelopen woensdag al goed voor zilver op het BK tijdrijden, kwam na een late uitval als tweede over de streep. De jonge Alana Castrique, uitkomend voor Lotto Soudal Ladies, won niet veel later de sprint om de derde plaats en was zichtbaar blij met brons en haar U23-titel. D’hoore kwam niet verder dan een zesde stek.