Sanne Cant soleert in Lokeren naar veertiende Belgische veldrittitel

Sanne Cant is voor het veertiende jaar op rij Belgisch kampioene veldrijden geworden. De renster van Crelan-Fristads reed al vroeg in de wedstrijd weg bij de rest en hield vervolgens stand. Haar ploeggenote Marion Norbert-Riberolle, die materiaalpech had in de openingsronde, werd tweede voor Alicia Franck. Bij de beloften-vrouwen ging de titel naar Julie Brouwers.

Sanne Cant kende een moeilijk eerste deel van het veldritseizoen, maar de uittredend kampioene kwam in aanloop naar het BK veldrijden weer beter voor de dag. Zou ze in Lokeren haar veertiende opeenvolgende titel bij de elite-vrouwen op kunnen halen? Ze hoefde alvast geen rekening te houden met Laura Verdonschot, die verstek gaf vanwege een virale infectie. De concurrentie moest nu komen van onder anderen ploeggenote Marion Norbert-Riberolle en Alicia Franck.

Die laatste had de beste start. De Oost-Vlaamse dook als eerste het veld in, met Cant in haar spoor. Al snel nam de topfavoriete over en sloeg ze een gaatje met de renster van De Ceuster-Bonache. Marion Norbert-Riberolle, die al een mindere start had, kreeg ondertussen af te rekenen met materiaalpech. Ze moest meerdere keren van de fiets, waardoor ze veel plaatsen verloor. Halverwege de eerste ronde leek zij al uitgeschakeld voor de overwinning.

Norbert-Riberolle herstelt zich

Cant had na één ronde een voorsprong van veertien seconden voorsprong op Franck, de eerste achtervolgster. Norbert-Riberolle was inmiddels alweer opgeschoven tot plek drie, maar haar achterstand op ploeggenote Cant was wel opgelopen tot 42 seconden. Ze gaf zich echter nog niet gewonnen. In de tweede ronde ging ze op en over Franck en kwam ze iets dichterbij Cant. Half cross was ze genaderd tot 32 seconden van de eenzame koploopster.

Daarna bleef het verschil even stabiel, maar na drie rondes was Cant weer verder uitgelopen. In de slotronde was het voor haar zaak om geen fouten meer te maken. Dat lukte, en dus pakte ze haar veertiende Belgische crosstitel op rij. Een diepteleurgestelde Norbert-Riberolle eindigde op plek twee, Alicia Franck werd derde. Op de zesde plek vonden we de 20-jarige Julie Brouwers terug. Zij veroverde met die prestatie de Belgische driekleur bij de beloften-vrouwen. Jana Dobbelaere pakte de eerste prijs bij de elite-vrouwen zonder contract.

BK veldrijden in Lokeren 2023

Uitslag vrouwen

1. Sanne Cant (Crelan-Fristads) in 52m00s

2. Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Fristads) op 1m20s

3. Alicia Franck (De Ceuster-Bonache) op 2m05s

4. Jinse Peeters (Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini) op 4m39s

5. Jana Dobbelaere op 5m02s

6. Julie Brouwers (De Ceuster-Bonache) op 5m17s

7. Marthe Truyen (Crelan-Fristads) op 5m30s

8. Ellen Van Loy (De Ceuster-Bonache) op 5m55s

9. Suzanne Verhoeven (De Ceuster-Bonache) op 6m26s

10. Kiona Crabbé (Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini)