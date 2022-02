Bissegger verslaat topfavoriet Ganna in tijdrit UAE Tour, Dumoulin derde

Niet Filippo Ganna, maar Stefan Bissegger heeft de individuele tijdrit van de UAE Tour gewonnen. De Zwitserse tijdritspecialist bleek na een biljartvlakke rit-tegen-de-klok van negen kilometer zeven seconden sneller dan de Italiaanse topfavoriet. Tom Dumoulin eindigde knap als derde en deed van de klassementsrenners de beste zaken.

Op de derde dag van de UAE Tour stond een individuele tijdrit op het programma. De dinsdagetappe was een biljartvlakke beproeving over negen kilometer in Ajman. De parcoursbouwers tekenden een zeer snel parcours uit dat slechts werd onderbroken door een U-bocht halverwege de route. De wegen waren volkomen vlak en breed waardoor de renners de ketting rustig op een grote versnelling konden leggen. Een ideaal parcours voor Filippo Ganna: de regerende wereldkampioen tegen de klok was de grote favoriet om de etappe te winnen én de leiderstrui over te nemen van Jasper Philipsen.

Maar eerst was het de beurt aan de Kazach Artyom Zakharov om een tijd neer te zetten. De renner van Astana Qazaqstan Team mocht als eerste van het startpodium rollen, maar Zakharov slaagde er niet in om een eerste richttijd te klokken en finishte ver in de achterhoede. Mikkel Bjerg daarentegen wist wel een uitstekende tijdrit af te werken. Dat was geen verrassing, aangezien de Deen van UAE Emirates bij de beloften liefst drie keer wereldkampioen werd in deze discipline. Met een tijd van 10m07s mocht hij plaatsnemen in de hot seat, maar de echte kanonnen moesten nog wel aan hun tijdrit beginnen.

Bissegger trakteert Ganna op zeldzame nederlaag

Zo was het uitkijken naar de prestatie van Stefan Bissegger. De nog altijd maar 23-jarige Zwitser van EF Education-EasyPost was vorig jaar tijdens Parijs-Nice en de Benelux Tour al de beste in een rit-tegen-de-klok en wist ook vandaag een uitermate scherpe tijd neer te zetten. Wat heet, met 9m43 was hij maar liefst 24 seconden sneller dan Bjerg en wist daarmee de lat bijzonder hoog te leggen voor de overige specialisten. Ook voor topfavoriet Ganna, dit jaar al de beste in twee tijdritten, in de Ster van Bessèges en de Tour de La Provence. De tweevoudige wereldkampioen tegen de klok werd vandaag echter op een zeldzame nederlaag getrakteerd.

Aan het eerste tussenpunt was het verschil nog zeer klein, Ganna moest slechts één seconde toegeven op Bissegger, maar de Italiaan verloor verrassend genoeg nog eens zes seconden in het tweede deel van de tijdrit. Ganna hoefde zich zeker niet te schamen met een eindtijd van 9m50s, maar het bleek niet genoeg voor de dagzege. De enige renner die nog aan de stoelpoten van Bissegger kon zagen, was Tom Dumoulin. De tijdrittopper van Jumbo-Visma kreeg weliswaar geen ideaal tijdritparcours voorgeschoteld, maar de regerende Nederlandse kampioen wist in het verleden ook al goed te presteren in biljartvlakke tijdritten.

Dumoulin kwam ook goed uit de startblokken, noteerde een prima tussentijd na 4,5 kilometer en noteerde aan de finish een tijd van 9m57s. Hij bleek daarmee dertien seconden trager van Bissegger, maar deed wel uitstekende zaken met het oog op het klassement en een eventuele eindzege. Vervolgens was het alleen nog uitkijken naar de binnenkomst van leider Philipsen. De sterke sprinter van Alpecin-Fenix maakte zich geen illusies, al reed hij wel een uitstekende tijdrit. Met 10m11s eindigde hij knap als tiende in de daguitslag, maar moest wel de leiderstrui afstaan aan Bissegger.

Dumoulin doet de beste zaken onder de klassementsrenners

Als we kijken naar de verhoudingen tussen de klassementsrenners, dan zien we dat Dumoulin uitstekende zaken doet. De Limburger wist vier seconden te pakken op titelverdediger Tadej Pogačar (10m01s), die eveneens tevreden mag terugkijken op zijn tijdrit. Ook João Almeida (10m05s) en Aleksandr Vlasov (10m08s) wisten de schade te beperken, net als Adam Yates (10m12s). Mannen als Romain Bardet (10m29s), Jai Hindley (10m35s) en Jan Hirt (10m44s) kijken daarentegen al tegen een grotere achterstand aan.

Morgen zal het klassement opnieuw op de schop gaan, aangezien de renners dan finishen op de klim van Jebel Jais.