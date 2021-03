Bissegger: “Heb laten zien dat ze rekening met mij moeten houden”

Stefan Bissegger wist dinsdag enigszins verrassend de tijdrit in Parijs-Nice te winnen. Voor de 22-jarige Zwitser van EF Education-Nippo pas zijn tweede profzege en hij verslaat met Rémi Cavagna en Primož Roglič niet de minste namen. “Deze zege betekent veel voor mij. Ik heb hier hard en lang voor gewerkt”, vertelt hij.

“Ik ben nog jong en moet mij nog bewijzen, maar ik heb laten zien dat ik er sta en dat ze rekening met me moeten houden”, aldus Bissegger, die in de tijdrit van de UAE Tour nog tweede werd achter wereldkampioen Filippo Ganna. Hij keek daardoor ook uit naar Parijs-Nice. “Zulke tijdritten zijn wel iets voor mij, omdat ik van de baan kom. Ik heb laten zien waar ik toe in staat ben.”

Bissegger wil zichzelf een specialist noemen in het tijdrijden. “Ik train veel op de tijdritfiets en kan er goed mee overweg. Dit onderdeel past goed bij mij, net als de punchy stukken op dit parcours. Dat ik dan win, maakt mij heel blij”, zegt hij. “Het is voor mij de eerste keer dat ik een gele trui draag. Het is een droom die uitkomt. Als kind kijk je vaak naar deze wedstrijd en dan wil je weten hoe het voelt. Ik kijk nu al uit naar morgen.”

De voorsprong van Bissegger in het algemeen klassement op Cavagna is minimaal, namelijk minder dan een seconde. Roglič staat derde op zes seconden van de geletruidrager.