Bisiaux doorbreekt droogte: “Een Franse wereldkampioen, dat is lang geleden”

Léo Bisiaux was dit seizoen de dominante factor in de juniorencategorie en wist vandaag in Hoogerheide de kers op de taart te zetten. De 17-jarige Fransman soleerde op het WK voor junioren mannen op knappe wijze naar de wereldtitel.

Wie wint het WK Veldrijden? Wout van Aert 1.75 Mathieu van der Poel 2 Eli Iserbyt 20 Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Na afloop was de kersverse wereldkampioen uiteraard dolgelukkig. De bijna 18-jarige Bixiaux, de beloftevolle renner viert later deze maand zijn achttiende verjaardag, wist zo ook de Franse WK-droogte te doorbreken. Bisiaux is de opvolger van Clément Venturini, die in 2011 de laatste Franse wereldkampioen was in de juniorencategorie.

“Het is erg lang geleden dat een Fransman nog eens wereldkampioen wist te worden”, begint Bisiaux in het flashinterview. “Ik kende in Spanje een erg goede voorbereiding op dit WK, samen met de Franse wielerfederatie. De voorbereiding was dus goed en ik heb vandaag een goede koers gereden.”

Lees meer: WK veldrijden: Favoriet Bisiaux soleert naar juniorentitel, zilver voor Remijn

Van stress voor de start was geen sprake. “Ik voelde een gezonde spanning, maar stond niet onder druk. Ik was klaar voor de strijd. Het was een mooi gevecht en ik ben echt heel erg blij met dit verjaardagscadeau.”