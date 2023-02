WK veldrijden: Favoriet Bisiaux soleert naar juniorentitel, zilver voor Remijn

Léo Bisiaux is de nieuwe wereldkampioen veldrijden bij de junioren mannen. De Fransman begon als favoriet aan de mondiale titelstrijd in Hoogerheide en soleerde op knappe wijze naar de titel. Senna Remijn veroverde op gepaste afstand de zilveren medaille, Yordi Corsus bezorgde België de bronzen plak.

De junioren mannen hadden de eer om de slotdag van het WK veldrijden in Hoogerheide te openen. Vanuit Nederlands oogpunt was het met name uitkijken naar Guus van den Eijnden, maar er waren meer kapers op de kust. De Belgen hadden met Yordi Corsus, Viktor Vandenberghe, Seppe Van den Boer en Wies Nuyens vier kandidaten voor de wereldtitel en dan was er ook nog de Franse favoriet Léo Bisiaux. Die laatste won dit seizoen 12 van zijn 15 crossen en begon daardoor misschien wel als topfavoriet aan de mondiale titelstrijd.

Bisiaux voert de forcing

Bisiaux kwam ook goed uit de startblokken, in tegenstelling tot Robbe Marchand en Yoren Vanhoudt. Door een massale valpartij bij de start werden de twee Belgen opgehouden, waardoor zij waren aangewezen op achtervolgen. De Nederlander nam in de eerste minuten de kop, tot groot enthousiasme van het aanwezige publiek in Hoogerheide, maar werd al vrij snel afgelost door Bisiaux. De Franse favoriet had overduidelijk goede benen en trok een eerste keer door.

De versnelling van Bisiaux mocht er wezen, maar Yordi Corsus bleek in staat om te reageren en nam niet veel later zelfs brutaal over. Bixiaux was echter niet onder de indruk en dus was de orde al vrij snel weer hersteld. Door het beukwerk van de Fransman ontstond er een kopgroep met vier renners, met ook nog Corsus, Seppe Van den Boer en Remijn. Vlak voor het ingaan van de tweede ronde besloot Bixiaux zijn duivels helemaal te ontbinden, en het bleek de versnelling te veel voor de tegenstand.

Remijn opent de jacht

Bisiaux wist in geen tijd een voorsprong van zes seconden te vergaren op de eerste achtervolgers, waar de twee Belgen duidelijk hun meerdere moesten erkennen in het Franse overwicht. Remijn had echter nog wat in de tank, en ging dan maar in z’n eentje op jacht naar de leider in koers. De Nederlander wist al snel zijn achterstand te halveren en kwam op een bepaald moment op vier seconden van Bisiaux, maar die laatste was niet van plan om zich te laten inrekenen.

Bisiaux bleef aan een bijzonder hoog tempo rondcrossen, klokte zeer egale rondetijden en haalde vooral een voordeel uit de balkenpassage. Waar de Fransman met zwier over de balken wist te springen, besloot Remijn op een gegeven moment uit veiligheidsoverwegingen af te stappen. Dit speelde Bixiaux in de kaart, die zijn voorsprong zo weer wist te vergroten richting de twintig seconden. De Fransman wist de laatste ronden vervolgens probleem af te werken en soleerde op knappe wijze naar de wereldtitel.

Remijn leek in de slotfase nog even te moeten vrezen voor een medaille, maar wist zich op tijd te herpakken en verzekerde zo zich van een zilveren plak. De strijd om brons was nog wel zeer interessant. Wies Nuyens, Keije Solen, Seppe Van den Boer en Yordi Corsus kwamen met nog één ronde te gaan nog in aanmerking voor plek drie. Van deze mannen bleek Corsus over de sterkste benen te beschikken en zo pakte België ook nog een medaille.

WK veldrijden 2023 in Hoogerheide

Uitslag junioren mannen

Léo Bisiaux in 43m48s

Senna Remijn – op 11s

Yordi Corsus – op 17s

4. Wies Nuyens – z.t.

5. Seppe Van den Boer – op 26s

6. Keije Solen – op 30s

7. Mika Vijfvinkel – op 42s

8. Albert Philipsen – op 44s

9. Zsombor Takács – op 47s

10. Vaclav Jezek – op 48s