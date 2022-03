Biniam Girmay vervangt Alexander Kristoff in Gent-Wevelgem na vijfde plek in E3

Na zijn vijfde plek in de E3 Saxo Bank Classic maakt Biniam Girmay zondag ook zijn opwachting in Gent-Wevelgem. De beloftevolle Eritreeër van Intermarché-Wanty-Gobert vervangt oud-winnaar Alexander Kristoff, die deze week ziek is geworden.

Girmay was zeer te spreken na zijn vijfde plek in de E3 Saxo Bank Classic. “Dit betekent erg veel voor me, het is een enorme motivatie. Terugkijkend op de wedstrijd was het ongelooflijk. Het was totaal iets anders. Dit is pas mijn tweede koers in België dit jaar en ik heb nog niet zoveel ervaring. Ook al had ik de wedstrijd al op televisie gezien, ik kende de wegen niet. En de ene keer zat ik wat verder naar achteren gepositioneerd, dan weer zat ik van voren. Over het algemeen hebben mijn ploeggenoten het heel goed gedaan. Ik zat steeds voorin en ze hielden me goed in positie. Maar het was wel een van de zwaarste dagen in mijn leven.”

Zondag verschijnt de 21-jarige Eritreeër, de huidige vice-wereldkampioen in de U23-categorie, aan de start in Gent-Wevelgem. Oorspronkelijk zou Alexander Kristoff, in 2019 de winnaar van de klassieker, daar zijn opwachting maken, maar de Noorse sprinter is deze week ziek geworden en moest ook de E3 Saxo Bank Classic aan zich voorbij laten gaan. “Omdat het zo goed ging, heb ik met de ploeg besloten dat ik zondag ook mag rijden.” Op grond van zijn optreden van vrijdag en zijn resultaten in de voorbije weken – tiende in Milaan-Turijn, twaalfde in Milaan-San Remo en 21e in Brugge-De Panne – mogen we zeker wat verwachten.

Geen Ronde van Vlaanderen

Maandag keert Girmay terug naar Eritrea om enkele weken te rusten en te trainen. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix slaat hij dit jaar dus over. “Ik had al mijn plan (zoals hij eerder deze week aan WielerFlits vertelde, red.) en daar houden we aan vast. In de toekomst wil ik die koersen zeker proberen. Alle Belgische klassiekers liggen me na aan het hart en zodra het kan, moet ik vaker in België gaan koersen. Momenteel mis ik vooral mijn familie. Ik moet echt teruggaan om wat te rusten. Hopelijk kan ik ze in de toekomst hierheen meenemen, maar voor nu is het oké om soms hier te zijn en dan voor een paar weken weer terug naar huis te gaan.”

Na Gent-Wevelgem en zijn rust- en trainingsperiode is zijn volgende doel de Giro d’Italia, die op 6 mei in de Hongaarse hoofdstad Boedapest van start gaat. Het wordt de eerste Grote Ronde in zijn professionele carrière, die in 2020 bij Nippo Delko One Provence begon. “Of ik daar een etappe kan winnen? We gaan het zien. Je weet maar nooit.”