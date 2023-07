Biniam Girmay tevreden, maar ook zelfkritisch: “Hadden wat langer moeten wachten”

Biniam Girmay heeft bij zijn eerste sprintkans in de Ronde van Frankrijk geen top-tienplaats weten te behalen. De Tourdebutant finishte in Bayonne op de elfde plek. Toch keek de Eritreeër vooral tevreden terug op de derde etappe. Jordi Meeus, die als zevende eindigde, was ‘niet teleurgesteld, maar ook niet tevreden’.

“In deze eerste kans voor sprinters van deze Ronde van Frankrijk hebben we getoond dat we collectief goed aanwezig waren”, zegt Girmay op de site van Intermarché-Circus-Wanty. “Dat was belangrijk. Ik heb mijn ploeggenoten gevolgd, ik had het volste vertrouwen in hen. Op de sleutelmomenten die we vooraf bepaald hadden, brachten ze me in een uitstekende positie. Enkel in de slotkilometer hadden we iets langer moeten wachten om op kop te komen, achteraf gezien. Ik onthoud het positieve, mijn vorm is goed en er komen nog veel sprintkansen.”

Jordi Meeus (zevende): “Niet teleurgesteld, maar ook niet tevreden”

Net als Girmay, is ook Jordi Meeus bezig aan zijn eerste Tour. De Belg sprintte maandag naar een zevende plek. “Het was geen slechte dag voor ons”, stelt hij op de site van BORA-hansgrohe. “We zaten goed gepositioneerd in de laatste twintig kilometer, maar we moeten onze laatste lead-out nog wat finetunen. Aangezien het de eerste sprint in de Tour was, kunnen we niet klagen. Ik ben niet teleurgesteld, maar ook niet tevreden met het resultaat van vandaag.”

