vrijdag 19 januari 2024 om 09:52

Biniam Girmay na tweede plaats in Tour Down Under: “Heb niets te verliezen op Willunga Hill”

Biniam Girmay was vrijdag dicht bij de overwinning in de Tour Down Under, alleen moest hij veelwinnaar Sam Welsford voor zich dulden in de massasprint van de vierde etappe. De rappe Eritreër van Intermarché-Wanty werd op waarde geklopt. “Welsford was opnieuw de snelste van het peloton”, concludeerde hij dan ook na afloop.

“De ploeg beschermde mij de hele dag goed in aanloop naar de laatste massasprint van deze Tour Down Under”, aldus Girmay, die eerder deze week achtereenvolgens derde, achtste en vierde werd in de etappes Down Under. “Madis Mihkels positioneerde mij perfect voor de laatste bocht op 500 meter van de finish, maar uiteindelijk was Welsford opnieuw de snelste.”

Zaterdag en zondag valt de beslissing in het eindklassement. Girmay staat nu tweede in het klassement en wil die plek niet zomaar afgeven. “De finish van morgen zal explosief zijn met twee keer Willunga Hill. Ik verwacht een zware strijd tussen de favorieten, wat ideaal is voor Georg Zimmermann en onze andere klimmers, maar ik wil ook alles geven en zien hoe het gaat. Ik heb niets te verliezen”, stelt hij.