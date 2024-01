vrijdag 19 januari 2024 om 15:04

Biniam Girmay gaat in 2024 weer voor kasseiklassiekers en Tour, ook Olympische Spelen een doel

Biniam Girmay zal in 2024 weer aan de start staan van de kasseiklassiekers en de Tour de France. Daarnaast zal de Eritreeër ook deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs. Dat heeft zijn ploeg Intermarché-Wanty onder meer aan WielerFlits verteld op de ploegvoorstelling in Spanje.

Girmay is momenteel in Australië, waar hij de Tour Down Under afwerkt. In de eerste vier etappes viel hij nog niet buiten de top-8, maar winnen lukte nog niet. Na de Australische etappekoers zal Girmay in actie komen in het Vlaamse openingsweekend. Daarna zal hij zich voorbereiden op Tirreno-Adriatico, waarna hij in Italië ook Milaan-San Remo zal afwerken.

Na het eerste monument van het seizoen trekt hij weer naar West-Europa, waar de Vlaamse kasseiklassiekers en Parijs-Roubaix op het menu staan. Vervolgens zal Girmay zich voorbereiden op de zomer, waar zijn twee voornaamste doelen de Tour de France en de Olympische Spelen zullen zijn.